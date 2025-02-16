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05:23 • 25885 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125199 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184239 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148562 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139788 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117816 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108288 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143536 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134958 перегляди

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Синоптики попереджають про різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики попереджають про різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 103515 перегляди

В Україні очікується значне похолодання з температурою до -7° та невеликий сніг по всій території, крім півдня. На дорогах прогнозується ожеледиця, вітер 5-10 м/с.

Сьогодні, 16 лютого, по всій території України синоптики прогнозують помітне похолодання. Морозна погода протримається в країні щонайменше тиждень. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, в неділю 16 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім півдня та південного сходу, очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Швидкість вітру 5-10 м/с.

Вдень очікується -2°...-7°. В західних, південних областях та в Криму вдень від -4° до +1°.

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На Київщині сьогодні буде хмарно. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця. Швидкість вітру сягатиме 7-12 м/с. Температура по області протягом доби -3°...-8°, а у Києві буде -4°...-6°.

Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого16.02.25, 06:00 • 240170 переглядiв

Віта Зеленецька

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