Синоптики попереджають про різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 16 лютого, по всій території України синоптики прогнозують помітне похолодання. Морозна погода протримається в країні щонайменше тиждень. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, в неділю 16 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім півдня та південного сходу, очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Швидкість вітру 5-10 м/с.

Вдень очікується -2°...-7°. В західних, південних областях та в Криму вдень від -4° до +1°.

На Київщині сьогодні буде хмарно. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця. Швидкість вітру сягатиме 7-12 м/с. Температура по області протягом доби -3°...-8°, а у Києві буде -4°...-6°.

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