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Ермак встретился с посланником по особым поручениям президента США: о чем говорили

Ермак встретился с посланником по особым поручениям президента США: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 4564 просмотра

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился со спецпосланником президента США Ричардом Гренеллом на Мюнхенской конференции. Стороны обсудили вопросы безопасности и подготовку встреч на высшем уровне.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил актуальные вопросы международной безопасности со специальным посланником по особым поручениям президента США Ричардом Гренеллом. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

Детали

Отмечается, что на Мюнхенской конференции по безопасности руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу со специальным посланником по особым поручениям Президента США Ричардом Гренеллом.

Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку Украины в борьбе за свободу и территориальную целостность.

Во время встречи обсудили актуальные вопросы международной безопасности, а также возможности укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Отдельное внимание - подготовке встреч на высшем уровне

- говорится в сообщении. 

Руководитель Офиса Президента подчеркнул важность диалога для дальнейшей координации безопасности и экономической поддержки Украины и обсуждения совместных шагов, направленных на достижение справедливого мира. Поддержка Украины является инвестицией в глобальную стабильность и безопасность.

Напомним

Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Китом Келлогом в Мюнхене по координации усилий для достижения мира. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и подготовку встреч на высшем уровне.

Ермак: Президент встретится с путиным только при наличии четких гарантий безопасности14.02.25, 23:22 • 52717 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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