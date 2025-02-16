Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: про що говорили

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив актуальні питання міжнародної безпеки зі спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Гренеллом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Президента України.

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Зазначається, що на Мюнхенській конференції з безпеки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США Річардом Гренеллом.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.

Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага – підготовці зустрічей на найвищому рівні