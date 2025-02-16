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Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: про що говорили

Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: про що говорили

Київ • УНН

 • 76394 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся зі спецпосланником президента США Річардом Гренеллом на Мюнхенській конференції. Сторони обговорили питання безпеки та підготовку зустрічей на найвищому рівні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив актуальні питання міжнародної безпеки зі спеціальним посланником з особливих доручень президента США Річардом Гренеллом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Президента України.

Деталі

Зазначається, що на Мюнхенській конференції з безпеки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США Річардом Гренеллом.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.

Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага – підготовці зустрічей на найвищому рівні

- йдеться у дописі. 

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості діалогу для подальшої координації безпекової та економічної підтримки України й обговорення спільних кроків, спрямованих на досягнення справедливого миру. Підтримка України є інвестицією у глобальну стабільність і безпеку.

Нагадаємо

Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з Кітом Келлогом у Мюнхені щодо координації зусиль для досягнення миру. Сторони обговорили подальшу підтримку України та підготовку зустрічей на найвищому рівні.

Єрмак: Президент зустрінеться з путіним лише за наявності чітких гарантій безпеки14.02.25, 23:22 • 54251 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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andrii-yermakАндрій Єрмак
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