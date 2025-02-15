Єрмак: Президент зустрінеться з путіним лише за наявності чітких гарантій безпеки

Зеленський готовий до зустрічі з путіним лише за чітких гарантій безпеки. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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Керівник Офісу Президента України наголосив, що поки що момент для зустрічі Володимира Зеленського з путіним не настав.

За словами Єрмака, Київ буде відкритий до переговорів лише за умови, що Україна буде в сильній позиції, а безпекові гарантії будуть чітко визначені.

Водночас у межах міжнародних заходів, зокрема Мюнхенської конференції з безпеки та переговорів у Саудівській Аравії, українська сторона не планує жодних контактів із представниками рф.

Президент сьогодні дуже чітко відповів, що в нього немає в планах зустрічі з росіянами ні в Мюнхені, ні в Саудівській Аравії