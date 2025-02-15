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Єрмак: Президент зустрінеться з путіним лише за наявності чітких гарантій безпеки

Єрмак: Президент зустрінеться з путіним лише за наявності чітких гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 54251 перегляди

Президент України готовий зустрітися з путіним лише за чітких гарантій безпеки та після підготовки спільного плану з Трампом. Українська сторона не планує жодних контактів з рф на міжнародних заходах.

Зеленський готовий до зустрічі з путіним лише за чітких гарантій безпеки. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Керівник Офісу Президента України наголосив, що поки що момент для зустрічі Володимира Зеленського з путіним не настав. 

За словами Єрмака, Київ буде відкритий до переговорів лише за умови, що Україна буде в сильній позиції, а безпекові гарантії будуть чітко визначені. 

Водночас у межах міжнародних заходів, зокрема Мюнхенської конференції з безпеки та переговорів у Саудівській Аравії, українська сторона не планує жодних контактів із представниками рф.

Президент сьогодні дуже чітко відповів, що в нього немає в планах зустрічі з росіянами ні в Мюнхені, ні в Саудівській Аравії 

- заявив Андрій Єрмак.

Нагадаємо

Президент України поінформував, що готовий зустрітися з путіним лише після підготовки спільного плану з Трампом щодо завершення війни. Зеленський підкреслив, що не буде жодних інших компромісних платформ.

Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним14.02.25, 18:21 • 33915 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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