Єрмак: Президент зустрінеться з путіним лише за наявності чітких гарантій безпеки
Київ • УНН
Президент України готовий зустрітися з путіним лише за чітких гарантій безпеки та після підготовки спільного плану з Трампом. Українська сторона не планує жодних контактів з рф на міжнародних заходах.
Зеленський готовий до зустрічі з путіним лише за чітких гарантій безпеки. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Керівник Офісу Президента України наголосив, що поки що момент для зустрічі Володимира Зеленського з путіним не настав.
За словами Єрмака, Київ буде відкритий до переговорів лише за умови, що Україна буде в сильній позиції, а безпекові гарантії будуть чітко визначені.
Водночас у межах міжнародних заходів, зокрема Мюнхенської конференції з безпеки та переговорів у Саудівській Аравії, українська сторона не планує жодних контактів із представниками рф.
Президент сьогодні дуже чітко відповів, що в нього немає в планах зустрічі з росіянами ні в Мюнхені, ні в Саудівській Аравії
Нагадаємо
Президент України поінформував, що готовий зустрітися з путіним лише після підготовки спільного плану з Трампом щодо завершення війни. Зеленський підкреслив, що не буде жодних інших компромісних платформ.
Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним14.02.25, 18:21 • 33915 переглядiв