Ермак: Президент встретится с путиным только при наличии четких гарантий безопасности
Киев • УНН
Президент Украины готов встретиться с путиным только при четких гарантиях безопасности и после подготовки совместного плана с Трампом. Украинская сторона не планирует никаких контактов с рф на международных мероприятиях.
Зеленский готов к встрече с путиным только при четких гарантиях безопасности. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины отметил, что пока момент для встречи Владимира Зеленского с путиным не наступил.
По словам Ермака, Киев будет открыт к переговорам только при условии, что Украина будет в сильной позиции, а гарантии безопасности будут четко определены.
В то же время в рамках международных мероприятий, в частности Мюнхенской конференции по безопасности и переговоров в Саудовской Аравии, украинская сторона не планирует никаких контактов с представителями рф.
Президент сегодня очень четко ответил, что у него нет в планах встречи с россиянами ни в Мюнхене, ни в Саудовской Аравии
Напомним
Президент Украины проинформировал, что готов встретиться с путиным только после подготовки совместного плана с Трампом по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что не будет никаких других компромиссных платформ.
Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - путиным14.02.25, 18:21 • 23744 просмотра