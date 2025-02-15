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Ермак: Президент встретится с путиным только при наличии четких гарантий безопасности

Ермак: Президент встретится с путиным только при наличии четких гарантий безопасности

Киев  •  УНН

 • 6722 просмотра

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Президент Украины готов встретиться с путиным только при четких гарантиях безопасности и после подготовки совместного плана с Трампом. Украинская сторона не планирует никаких контактов с рф на международных мероприятиях.

Зеленский готов к встрече с путиным только при четких гарантиях безопасности. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины отметил, что пока момент для встречи Владимира Зеленского с путиным не наступил. 

По словам Ермака, Киев будет открыт к переговорам только при условии, что Украина будет в сильной позиции, а гарантии безопасности будут четко определены. 

В то же время в рамках международных мероприятий, в частности Мюнхенской конференции по безопасности и переговоров в Саудовской Аравии, украинская сторона не планирует никаких контактов с представителями рф.

Президент сегодня очень четко ответил, что у него нет в планах встречи с россиянами ни в Мюнхене, ни в Саудовской Аравии 

- заявил Андрей Ермак.

Напомним

Президент Украины проинформировал, что готов встретиться с путиным только после подготовки совместного плана с Трампом по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что не будет никаких других компромиссных платформ.

Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - путиным14.02.25, 18:21 • 23744 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
donald-trampДональд Трамп
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