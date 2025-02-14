Єрмак провів важливу зустріч зі спецпредставником Трампа: що обговорювали

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та росії Кітом Келлогом у Мюнхені щодо координації зусиль для досягнення миру. Сторони обговорили подальшу підтримку України та підготовку зустрічей на найвищому рівні. Про це Єрмак написав у Telegram, пише УНН.

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"У Мюнхені зустрівся зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Головна тема розмови – координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП вказав, що "путін ніколи не грає за правилами". "росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - написав він.

"Обговорили продовження підтримки України. Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій росії пізніше. Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну. Вдячний за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки. Дякую за зустріч. Працюємо далі", - повідомив керівник Офісі Президента Андрій Єрмак.

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