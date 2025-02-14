Єрмак зустрівся з новим спецпредставником Трампа по Україні - Зеленський

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зараз зустрічається зі спеціальним представником президента США з питань України та рф генерал Кітом Келлогом. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський журналістам у кулуарах на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я знаю, що Келлог зараз зустрічається з Єрмаком - сказав Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.