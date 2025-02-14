Єрмак зустрівся з новим спецпредставником Трампа по Україні - Зеленський

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06:50 • 28851 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 80154 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131656 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190316 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153238 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142382 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119714 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108694 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103148 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 150046 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Керівник ОП Андрій Єрмак зустрічається зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зараз зустрічається зі спеціальним представником президента США з питань України та рф генерал Кітом Келлогом. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський журналістам у кулуарах на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я знаю, що Келлог зараз зустрічається з Єрмаком

- сказав Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.

Анна Мурашко

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