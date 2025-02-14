Ермак встретился со спецпредставителем Трампа по Украине - Зеленский

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сейчас встречается со специальным представителем президента США по вопросам Украины и рф генерал Китом Келлогом. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Я знаю, что Келлог сейчас встречается с Ермаком - сказал Зеленский.

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Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта.