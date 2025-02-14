Ермак провел важную встречу со спецпредставителем Трампа: что обсуждали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам Украины и россии Китом Келлогом в Мюнхене по координации усилий для достижения мира. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и подготовку встреч на высшем уровне. Об этом Ермак написал в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Мюнхене встретился со специальным представителем Президента США по вопросам Украины и россии Китом Келлогом. Главная тема разговора - координация совместных усилий для достижения справедливого и длительного мира", - отметил Ермак.

Руководитель ОП указал, что "путин никогда не играет по правилам". "россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения россии не будут работать - контроль над Украиной остается для кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наша общая обязанность - сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное", - написал он.

"Обсудили продолжение поддержки Украины. Это вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Помогать Украине сейчас - намного дешевле, чем противостоять более сильной россии позже. Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину. Благодарен за поддержку и готовность работать вместе для восстановления справедливости и безопасности. Спасибо за встречу. Продолжаем работать", - сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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