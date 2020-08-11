Єврокомісія погодила програму макрофінансової допомоги для України на 1,2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Європейська комісія погодила вісім програм макрофінансової допомоги для підтримки партнерів з розширення та сусідства, у їх числі і Україна, повідомляє УНН із посиланням на заяву на офіційному сайті ЄК.
"На сьогоднішній день комісія від імені ЄС погодила меморандуми про взаєморозуміння за програмами макрофінансової допомоги (МФД) з вісьмома партнерами. Угоди є частиною пакету МФД на 3 мільярди євро для десяти партнерів по розширенню та сусідству, покликаного допомогти їм зменшити економічні наслідки пандемії коронавірусу", - сказано у заяві.
Повідомляється, що меморандуми про взаєморозуміння вже узгоджені з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північної Македонією та Україною. Ці документи також були офіційно підписані з Косово, Молдовою, Північною Македонією та Україною. Переговори щодо меморандумів про взаєморозуміння з двома іншими країнами тривають.
Відзначається, що меморандуми про взаєморозуміння передбачають дії в області політики, які бенефіціари приймають на себе для отримання другого траншу макрофінансової допомоги.
Узгодження і підписання меморандумів про взаєморозуміння є важливим кроком на шляху до першої виплати коштів в рамках програм, яка залежить від виконання попередніх політичних умов, включаючи повагу демократичних принципів, прав людини і верховенства закону.
"Для України політичні умови програми МФД на суму 1,2 млрд євро є більшими і всеосяжними і стосуються зміцнення управління державними фінансами, управління і верховенства закону, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами", - відзначається у заяві ЄК.
Нагадаємо, у липні Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу.