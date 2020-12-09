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Минфин Украины подтвердил получение 600 млн евро макрофина ЕС

Минфин Украины подтвердил получение 600 млн евро макрофина ЕС

Киев  •  УНН

 • 13313 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украина получила от Европейской Комиссии первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины, передает УНН.

"Украина получила от Европейской Комиссии 1-й транш в рамках новой (исключительной) программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Для предоставления транша Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск, Украина фактически получила 623,5 млн евро", - сообщили в министерстве.

Сообщается, что указанные средства получены Украиной в рамках реализации пятой по счету программы, реализуемой в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и Кредитного соглашения с ЕС о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро, заключенных сторонами 23 июля 2020 года в городе Брюсселе.

На сегодня, по данным Минфина, общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украины в рамках реализации в течение 2014 - 2020 годов пяти программ макрофинансовой помощи, достигла 4,41 млрд евро.

Все указанные средства, согласно условиям соответствующих меморандумов с Европейским Союзом, использовались для уменьшения внешнего финансовой нагрузки на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.

"В настоящее время украинской стороной продолжается работа по выполнению соответствующих, определенных упомянутым меморандумом, обязательств для получения 2-го транша (600 млн евро) путем реализации структурных реформ в таких сферах: управление государственными финансами; должное управление и верховенство права; улучшение бизнес-климата; секторальные реформы и государственные предприятия", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, Европейский Союз сегодня выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

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