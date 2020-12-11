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В ближайшее время миссия МВФ начнет работу в Украине - Шмыгаль

В ближайшее время миссия МВФ начнет работу в Украине - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 13942 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина в ближайшее время ожидает сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в стране для пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения очередного транша кредита от Фонда. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Прежде всего залогом уверенного движения Украины к выходу из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами. В частности, мы ожидаем в ближайшее время сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине - это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе Stand-by, которая на сегодняшний день открыта в нашем государстве", - отметил он.

Он добавил, что в июне этого года правительство подписало меморандум о взаимопонимании с Европейским Союзом и кредитное соглашение, в рамках которых Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Так, 9 декабря ЕС сообщил о выделении 600 млн евро.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что, по высоко вероятному сценарию, Украине удастся договориться в текущем году о миссии МВФ и она получит средства в следующем году.

Как ранее сообщалось в УНН, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

Также напомним, эксперт рассказал, как будут покрывать дефицит госбюджета без транша МВФ.

Как сообщал УНН, Совет директоров МВФ в июне одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша.

При этом еще в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. На данный момент подготовка соответствующего законодательства продолжается в парламенте.

Украинские Национальные Новости

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