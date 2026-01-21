Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що угода про розподіл відповідальності за безпеку Арктики та Північної Атлантики може вирішити суперечку між США та Європою щодо Гренландії. Він наголосив, що ця суперечка затьмарює війну в Україні та вигідна росії.
Угода про розподіл відповідальності за безпеку Арктики та Північної Атлантики може забезпечити вихід із протистояння між Сполученими Штатами та Європою щодо Гренландії. Про це у коментарі Reuters у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє УНН.
Деталі
Він підкреслив, що суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії, і закликав Вашингтон до деескалації напруженості.
Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях
Він додав, що суперечка щодо Гренландії - це "погана новина для ЄС, але дуже хороша новина для росії".
Нагадаємо
Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах щодо миру в Україні занадто великі, а відсутність реакції кремля свідчить про неготовність москви припинити війну.
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії19.01.26, 19:12 • 72713 переглядiв