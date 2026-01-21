$43.180.08
20 січня, 20:12 • 12131 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 23115 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 20952 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 33835 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 26178 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 38076 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23503 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28594 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25943 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25980 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Теги
Автори
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що угода про розподіл відповідальності за безпеку Арктики та Північної Атлантики може вирішити суперечку між США та Європою щодо Гренландії. Він наголосив, що ця суперечка затьмарює війну в Україні та вигідна росії.

Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії

Угода про розподіл відповідальності за безпеку Арктики та Північної Атлантики може забезпечити вихід із протистояння між Сполученими Штатами та Європою щодо Гренландії. Про це у коментарі Reuters у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє УНН.

Деталі

Він підкреслив, що суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії, і закликав Вашингтон до деескалації напруженості.

Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях

- сказав Науседа.

Він додав, що суперечка щодо Гренландії - це "погана новина для ЄС, але дуже хороша новина для росії".

Нагадаємо

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах щодо миру в Україні занадто великі, а відсутність реакції кремля свідчить про неготовність москви припинити війну.

Вадим Хлюдзинський

