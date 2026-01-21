Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії

Угода про розподіл відповідальності за безпеку Арктики та Північної Атлантики може забезпечити вихід із протистояння між Сполученими Штатами та Європою щодо Гренландії. Про це у коментарі Reuters у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє УНН.

Деталі

Він підкреслив, що суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії, і закликав Вашингтон до деескалації напруженості.

Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях - сказав Науседа.

Він додав, що суперечка щодо Гренландії - це "погана новина для ЄС, але дуже хороша новина для росії".

Нагадаємо

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити росії на переговорах щодо миру в Україні занадто великі, а відсутність реакції кремля свідчить про неготовність москви припинити війну.

