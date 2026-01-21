Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии

Соглашение о распределении ответственности за безопасность Арктики и Северной Атлантики может обеспечить выход из противостояния между Соединенными Штатами и Европой по поводу Гренландии. Об этом в комментарии Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает УНН.

Подробности

Он подчеркнул, что спор по поводу Гренландии омрачает войну в Украине и играет на руку России, и призвал Вашингтон к деэскалации напряженности.

Лучшим результатом было бы просто договориться об общей ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны сделать все возможное, чтобы пойти по этому пути, потому что это лучший путь - сказал Науседа.

Он добавил, что спор по поводу Гренландии - это "плохая новость для ЕС, но очень хорошая новость для России".

Напомним

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что аппетиты России на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции Кремля свидетельствует о неготовности Москвы прекратить войну.

