Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии

20 января, 20:12 • 12127 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 23104 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 20947 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 33823 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 26176 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 38067 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 23502 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28592 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25938 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25980 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 9852 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 15428 просмотра
Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии20 января, 19:55 • 4962 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo23:38 • 5976 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной00:14 • 13484 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 15508 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 33826 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 38070 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 37609 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 49685 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 9910 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 12404 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 13596 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 20450 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 18936 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Золото

Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что соглашение о распределении ответственности за безопасность Арктики и Северной Атлантики может разрешить спор между США и Европой по поводу Гренландии. Он подчеркнул, что этот спор затмевает войну в Украине и выгоден россии.

Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии

Соглашение о распределении ответственности за безопасность Арктики и Северной Атлантики может обеспечить выход из противостояния между Соединенными Штатами и Европой по поводу Гренландии. Об этом в комментарии Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает УНН.

Подробности

Он подчеркнул, что спор по поводу Гренландии омрачает войну в Украине и играет на руку России, и призвал Вашингтон к деэскалации напряженности.

Лучшим результатом было бы просто договориться об общей ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны сделать все возможное, чтобы пойти по этому пути, потому что это лучший путь

- сказал Науседа.

Он добавил, что спор по поводу Гренландии - это "плохая новость для ЕС, но очень хорошая новость для России".

Напомним

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что аппетиты России на переговорах о мире в Украине слишком велики, а отсутствие реакции Кремля свидетельствует о неготовности Москвы прекратить войну.

Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии19.01.26, 19:12 • 72711 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гренландия
Давос
Европейский Союз
Литва
Соединённые Штаты
Украина