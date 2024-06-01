НАТО здатне й готове захистити всіх союзників по Альянсу - Столтенберг

НАТО спроможне, здатне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свободі, коментуючи повідомлення про те, що на східному фланзі немає засобів ППО, передає УНН.

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Журналіст зазначив, що є тривожні повідомлення про те, що на східному фланзі немає засобів ППО.

На запитання, чи східний фланг належним чином захищений, Столтенберг відповів: "НАТО спроможне, здатне і готове захистити всіх союзників по Альянсу. Ми повинні пам’ятати, що НАТО становить 50% військової могутності світу. Ми маємо багато можливостей, у нас є Сполучені Штати – на сьогодні найсильніша військова держава у світі. Також ми погодили нові витрати на оборону. Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій у протиповітряну оборону".

Він зазначив, що союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління.

Це дуже потужні системи для протиповітряної оборони. Німеччина та Сполучені Штати щойно погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot у Німеччині. Чимало інших союзників нарощують виробництво. Тож буде більше, і ми більше вкладаємо, зокрема, в ППО