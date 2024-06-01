НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свободе, комментируя сообщения о том, что на восточном фланге нет средств ПВО, передает УНН.

Детали

Журналист отметил, что есть тревожные сообщения о том, что на восточном фланге нет средств ПВО.

На вопрос, правильно ли защищен восточный фланг, Столтенберг ответил: "НАТО способно, способно и готово защитить всех союзников по Альянсу. Мы должны помнить, что НАТО составляет 50% военной мощи мира. У нас много возможностей, у нас есть Соединенные Штаты – на сегодня сильнейшая военная держава в мире. Также мы согласовали новые расходы на оборону. Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Следовательно, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, вытекающим из новых расходов на оборону. Это также учитывает больше инвестиций в противовоздушную оборону".

Он отметил, что союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения.

Это очень мощные системы для противовоздушной обороны. Германия и Соединенные Штаты только что согласились построить новый ракетный завод Patriot в Германии. Многие другие союзники наращивают производство. То будет больше, и мы больше вкладываем, в частности, в ПВО - сказал Столтенберг.

НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT