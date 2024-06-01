НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  121665 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  125561 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  128031 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  140160 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131797 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  226772 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112744 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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30 мая 2024, 06:46  •  91962 просмотра

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НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

НАТО готово защищать всех союзников по Североатлантическому союзу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что НАТО увеличило военный потенциал и больше инвестирует в оборону.

Новости Мира •   •  7863 просмотра
НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг

Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

По словам мэра города Александра Сенкевича, в воздухе за пределами города Николаев произошел взрыв.

Война •   •  9078 просмотра
Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом

Зеленский прибыл в Сингапур

Президент Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проведет ряд встреч, обсудит восстановление мира в Украине, а также обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности.

политика •   •  13447 просмотра
Зеленский прибыл в Сингапур

Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россии не удалось добиться какого-либо серьезного прорыва в Харьковской области, несмотря на усилия.

Война •   •  12394 просмотра
Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину

Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф

За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска Украины нанесли удары по двум местам сбора российского личного состава, четырем пунктам управления, двум артиллерийским системам, системе противовоздушной обороны, скоплению военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов.

Война •   •  12054 просмотра
Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф

Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго

Во время ночного ракетного удара по энергетическим объектам в пяти областях Украины российские войска атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Атака привела к критическому повреждению оборудования.

Война •   •  12025 просмотра
Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго

Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

Утром российские войска нанесли ракетный удар по культурному центру в населенном пункте Бериславского района Херсонской области.

Война •   •  13135 просмотра
Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине

В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

12-летняя Дарья Волошина, пропавшая в Полтаве, была найдена мертвой в лесополосе. 57-летний местный мужчина с криминальным прошлым был арестован по подозрению в сексуальном насилии и убийстве ребенка.

Криминал и ЧП •   •  12186 просмотра
В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие

В Николаеве был слышен взрыв-мэр

В Николаеве прогремел взрыв, мэр призывает жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  12858 просмотра
В Николаеве был слышен взрыв-мэр

Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб

Продолжаются боевые столкновения вблизи Сокола и Невельского, украинские защитники предотвращают продвижение россии на Покровском направлении, а также отражают атаки в других районах.

Война •   •  12974 просмотра
Продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского - Генштаб