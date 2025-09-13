НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ до Литви

$41.310.10
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 18379 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 25999 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 40547 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 30431 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 44861 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 50924 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36222 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35591 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24565 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих
Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюваних
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
Дональд Трамп
Марк Рютте
Сергій Марченко
Вадим Філашкін
Беньямін Нетаньягу
Україна
Польща
Велика Британія
Куп'янськ
Китай
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ до Литви

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Об'єднане командування сил альянсу в Нідерландах розпочало навчання "Grand Eagle 25". Сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви для зміцнення східного флангу.

НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ до Литви

Об'єднане командування сил альянсу у Нідерландах заявило про старт навчань "Grand Eagle 25". У рамках навчань сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви, передає УНН.

Навчання Grand Eagle 25 розпочалися! У рамках навчань #Quadriga25 сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви – швидке, надійне та скоординоване 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Як відзначає Об'єднане командування сил альянсу у Нідерландах, GrandEagle25 має на меті покращити готовність та оперативну сумісність союзників, зміцнюючи східний фланг НАТО.

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу12.09.25, 20:37 • 30434 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
НАТО
Литва
Нідерланди