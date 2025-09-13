НАТО відпрацьовує швидке перекидання військ до Литви
Київ • УНН
Об'єднане командування сил альянсу в Нідерландах розпочало навчання "Grand Eagle 25". Сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви для зміцнення східного флангу.
Навчання Grand Eagle 25 розпочалися! У рамках навчань #Quadriga25 сили НАТО відпрацьовують швидке розгортання військ та техніки до Литви – швидке, надійне та скоординоване
Як відзначає Об'єднане командування сил альянсу у Нідерландах, GrandEagle25 має на меті покращити готовність та оперативну сумісність союзників, зміцнюючи східний фланг НАТО.
