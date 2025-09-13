$41.310.10
Эксклюзив
10:21 • 7390 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 18307 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 25954 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 40496 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 30392 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 44833 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 50898 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36217 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35589 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24565 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
НАТО отрабатывает быструю переброску войск в Литву

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Объединенное командование сил альянса в Нидерландах начало учения "Grand Eagle 25". Силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и техники в Литву для укрепления восточного фланга.

НАТО отрабатывает быструю переброску войск в Литву

Объединенное командование сил альянса в Нидерландах заявило о старте учений "Grand Eagle 25". В рамках учений силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и техники в Литву, передает УНН.

Учения Grand Eagle 25 начались! В рамках учений #Quadriga25 силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и техники в Литву – быстрое, надежное и скоординированное

- говорится в сообщении.

Добавим

Как отмечает Объединенное командование сил альянса в Нидерландах, GrandEagle25 имеет целью улучшить готовность и оперативную совместимость союзников, укрепляя восточный фланг НАТО.

НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу12.09.25, 20:37 • 30392 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
НАТО
Литва
Нидерланды