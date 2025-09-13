НАТО отрабатывает быструю переброску войск в Литву

Объединенное командование сил альянса в Нидерландах заявило о старте учений "Grand Eagle 25". В рамках учений силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и техники в Литву, передает УНН.

Учения Grand Eagle 25 начались! В рамках учений #Quadriga25 силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и техники в Литву – быстрое, надежное и скоординированное - говорится в сообщении.

Как отмечает Объединенное командование сил альянса в Нидерландах, GrandEagle25 имеет целью улучшить готовность и оперативную совместимость союзников, укрепляя восточный фланг НАТО.

НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу