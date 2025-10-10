НАТО проведе навчання з ядерного стримування: Рютте озвучив дату
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив, що навчання мають на меті надіслати чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику.
У НАТО оголосили про проведення щорічних навчань Альянсу з ядерного стримування "Steadfast noon" ("Надійний полудень – ред"). Про це заявив Генеральний секретар Марк Рютте, передає УНН.
Деталі
Заяву Рютте зробив з авіабази Волкел у Нідерландах. Він зазначив, що дана база є частиною навчань, які розпочнуться 13 жовтня.
Попри те, що це навчання з ядерного стримування, там не буде використовуватися ядерна зброя. За словами Рютте, ці навчання є важливою демонстрацією ядерного стримування Альянсу і надсилають чіткий сигнал будь-якому супротивнику про те, що НАТО може і буде захищати та обороняти всіх членів Альянсу.
Генсек НАТО побажав учасникам навчань успіхів.
