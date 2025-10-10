НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию: Рютте озвучил дату
Киев • УНН
Генсек НАТО заявил, что учения призваны послать четкий сигнал любому потенциальному противнику.
В НАТО объявили о проведении ежегодных учений Альянса по ядерному сдерживанию "Steadfast noon" ("Надежный полдень – ред"). Об этом заявил Генеральный секретарь Марк Рютте, передает УНН.
Детали
Заявление Рютте сделал с авиабазы Волкел в Нидерландах. Он отметил, что данная база является частью учений, которые начнутся 13 октября.
Несмотря на то, что это учения по ядерному сдерживанию, там не будет использоваться ядерное оружие. По словам Рютте, эти учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживания Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать и оборонять всех членов Альянса.
Генсек НАТО пожелал участникам учений успехов.
Напомним
