НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию: Рютте озвучил дату

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:44 • 4844 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2580 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5442 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10948 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14122 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23436 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44094 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41557 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42120 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74144 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 24960 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 10235 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 21229 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo05:21 • 8794 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 15531 просмотра
публикации
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 4862 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64852 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 74149 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 68406 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 57655 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Александр Стабб
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Полтавская область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 644 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 4278 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64852 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 28619 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 42760 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МиГ-31
Facebook

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию: Рютте озвучил дату

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Генсек НАТО заявил, что учения призваны послать четкий сигнал любому потенциальному противнику.

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию: Рютте озвучил дату

В НАТО объявили о проведении ежегодных учений Альянса по ядерному сдерживанию "Steadfast noon" ("Надежный полдень – ред"). Об этом заявил Генеральный секретарь Марк Рютте, передает УНН.

Детали

Заявление Рютте сделал с авиабазы Волкел в Нидерландах. Он отметил, что данная база является частью учений, которые начнутся 13 октября.

Несмотря на то, что это учения по ядерному сдерживанию, там не будет использоваться ядерное оружие. По словам Рютте, эти учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживания Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать и оборонять всех членов Альянса.

Генсек НАТО пожелал участникам учений успехов.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Однако он добавил, что хочет узнать, как они будут использоваться.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина