Наступні переговори України, США та рф можуть відбутися не у Женеві - росЗМІ

Наступні переговори України, США та рф можуть відбутися не в Женеві. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Додамо

Раніше росЗМІ повідомляли, що тристоронню зустріч - Україна, США та рф - перенесли на початок березня.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Дональдом Трампом. Сторони говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня.

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, у четвер, 26 лютого, очільник української переговорної делегації Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною й обговорить три актуальні для України кейси, сторони готуватимуться до тристоронньої зустрічі, яка очікується на початку березня за участю рф.