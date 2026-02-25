$43.260.03
Следующие переговоры Украины, США и рф могут состояться не в Женеве - росСМИ

Киев • УНН

 • 414 просмотра

РосСМИ сообщают, что следующие трехсторонние переговоры по Украине могут пройти не в Женеве. Встреча Украины, США и рф перенесена на начало марта.

Следующие переговоры Украины, США и рф могут состояться не в Женеве - росСМИ

Следующие переговоры Украины, США и рф могут состояться не в Женеве. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, передает УНН.

Следующие трехсторонние переговоры по Украине могут состояться не в Женеве 

- говорится в сообщении.

Добавим

Ранее росСМИ сообщали, что трехстороннюю встречу - Украина, США и рф - перенесли на начало марта.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также – о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 26 февраля, глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров встретится с американской стороной и обсудит три актуальных для Украины кейса, стороны будут готовиться к трехсторонней встрече, которая ожидается в начале марта с участием рф. 

