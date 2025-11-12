Наркозлочинність серед підлітків на Луганщині зросла вчетверо з початку 2025 року - ЦНС
Київ • УНН
На окупованій Луганщині зафіксовано чотирикратне зростання наркозлочинності серед підлітків, з 37 випадків торік до 144 з початку 2025 року. Центр національного спротиву повідомляє, що це пов'язано з діяльністю великих мереж наркоторгівлі під прикриттям місцевих силових структур.
На окупованій Луганщині спостерігається зростання наркозлочинності серед підлітків. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що так званий "міністр внутрішніх справ рф по лнр" олексій кампф публічно визнав: кількість наркозлочинів за участі підлітків зросла у чотири рази - зі 37 випадків торік до 144 лише з початку 2025 року, кількість шахрайств за їх участі - у шість разів більше.
Формально "вплив інтернету". Насправді - це портрет повного розпаду системи, яку окупанти називають "життям під росією"
За інформацією джерел ЦНС, на Луганщині діє кілька великих мереж наркоторгівлі, що працюють під "дахом" місцевих силових структур: кур’єрів - підлітків - вербують через Telegram-канали, а прибутки від "точок" частково передають окупаційним адміністраціям.
Причина очевидна - соціальний колапс: зруйновані школи, знищена економіка, відсутність будь-яких можливостей для розвитку. Поки пропагандисти розповідають про "патріотичне виховання", діти шукають заробіток у наркосхемах і крадіжках. Луганщина перетворюється на зону соціальної деструкції - де вчорашні школярі стають "закладчиками", а окупаційна влада прикриває торгівлю смертю
Там додають, що у Луганську правоохоронці отримали негласну вказівку "не чіпати" затриманих неповнолітніх наркокур’єрів, адже більшість із них працюють на мережі, пов’язані з "мвс лнр".
"Це не боротьба зі злочинністю - це її організація під державним прикриттям", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
