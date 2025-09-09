окупанти готують блогерів для залучення підлітків до прокремлівських рухів

$41.220.13
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Під Києвом хлопець побив двох чоловіків ногами та палицею
Блискавка вдарила у лісопильню на Київщині, виникла пожежа - ДСНС
Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Франція
Біла Церква
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

окупанти готують блогерів для залучення підлітків до прокремлівських рухів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Росіяни запускають нову програму на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники готуватимуть блогерів та менторів для залучення підлітків до прокремлівських рухів.

росіяни запускають нову програму на тимчасово окупованих територіях України. загарбники планують готувати "ручних" блогерів і менторів, які залучатимуть підлітків до прокремлівських рухів та проводитимуть обов’язкові заходи для школярів під контролем окупаційної влади. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

росіяни запускають на ТОТ нову "освітню програму", спрямовану на знищення української ідентичності. кремль готує "ручних" блогерів та менторів - лідерів молодіжних думок

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до окупованих територій завозитимуть російських "волонтерів" і блогерів, які навчатимуть підлітків із прокремлівських рухів. Після цього вони під контролем окупаційних адміністрацій проводитимуть обов’язкові заходи для школярів.

Нагадаємо

кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами. 

росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС05.09.25, 02:52 • 10336 переглядiв

Віта Зеленецька

Фейкові новини
Україна