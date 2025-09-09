окупанти готують блогерів для залучення підлітків до прокремлівських рухів
Київ • УНН
Росіяни запускають нову програму на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники готуватимуть блогерів та менторів для залучення підлітків до прокремлівських рухів.
росіяни запускають нову програму на тимчасово окупованих територіях України. загарбники планують готувати "ручних" блогерів і менторів, які залучатимуть підлітків до прокремлівських рухів та проводитимуть обов’язкові заходи для школярів під контролем окупаційної влади. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
росіяни запускають на ТОТ нову "освітню програму", спрямовану на знищення української ідентичності. кремль готує "ручних" блогерів та менторів - лідерів молодіжних думок
Зазначається, що до окупованих територій завозитимуть російських "волонтерів" і блогерів, які навчатимуть підлітків із прокремлівських рухів. Після цього вони під контролем окупаційних адміністрацій проводитимуть обов’язкові заходи для школярів.
кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами.
