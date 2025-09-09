$41.220.13
Хранитель

оккупанты готовят блогеров для привлечения подростков в прокремлевские движения

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Россияне запускают новую программу на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики будут готовить блогеров и менторов для привлечения подростков в прокремлевские движения.

оккупанты готовят блогеров для привлечения подростков в прокремлевские движения

Россияне запускают новую программу на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики планируют готовить "ручных" блогеров и менторов, которые будут привлекать подростков к прокремлевским движениям и проводить обязательные мероприятия для школьников под контролем оккупационных властей. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Россияне запускают на ВОТ новую "образовательную программу", направленную на уничтожение украинской идентичности. Кремль готовит "ручных" блогеров и менторов - лидеров молодежных мнений

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на оккупированные территории будут завозить российских "волонтеров" и блогеров, которые будут обучать подростков из прокремлевских движений. После этого они под контролем оккупационных администраций будут проводить обязательные мероприятия для школьников.

Напомним

Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты – государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами. 

Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС05.09.25, 02:52 • 10336 просмотров

Вита Зеленецкая

Фейковые новости
Украина