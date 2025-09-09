оккупанты готовят блогеров для привлечения подростков в прокремлевские движения
Россияне запускают новую программу на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики будут готовить блогеров и менторов для привлечения подростков в прокремлевские движения.
Россияне запускают новую программу на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики планируют готовить "ручных" блогеров и менторов, которые будут привлекать подростков к прокремлевским движениям и проводить обязательные мероприятия для школьников под контролем оккупационных властей. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Россияне запускают на ВОТ новую "образовательную программу", направленную на уничтожение украинской идентичности. Кремль готовит "ручных" блогеров и менторов - лидеров молодежных мнений
Отмечается, что на оккупированные территории будут завозить российских "волонтеров" и блогеров, которые будут обучать подростков из прокремлевских движений. После этого они под контролем оккупационных администраций будут проводить обязательные мероприятия для школьников.
Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты – государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.
