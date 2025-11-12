$41.960.02
публикации
Эксклюзивы
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС

Киев • УНН

 • 464 просмотра

На оккупированной Луганщине зафиксирован четырехкратный рост наркопреступности среди подростков, с 37 случаев в прошлом году до 144 с начала 2025 года. Центр национального сопротивления сообщает, что это связано с деятельностью крупных сетей наркоторговли под прикрытием местных силовых структур.

Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС

На оккупированной Луганщине наблюдается рост наркопреступности среди подростков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что так называемый "министр внутренних дел рф по лнр" алексей кампф публично признал: количество наркопреступлений с участием подростков выросло в четыре раза - с 37 случаев в прошлом году до 144 только с начала 2025 года, количество мошенничеств с их участием - в шесть раз больше.

Формально "влияние интернета". На самом деле - это портрет полного распада системы, которую оккупанты называют "жизнью под россией"

- говорится в сообщении.

По информации источников ЦНС, на Луганщине действует несколько крупных сетей наркоторговли, работающих под "крышей" местных силовых структур: курьеров - подростков - вербуют через Telegram-каналы, а доходы от "точек" частично передают оккупационным администрациям.

Причина очевидна - социальный коллапс: разрушенные школы, уничтоженная экономика, отсутствие каких-либо возможностей для развития. Пока пропагандисты рассказывают о "патриотическом воспитании", дети ищут заработок в наркосхемах и кражах. Луганщина превращается в зону социальной деструкции - где вчерашние школьники становятся "закладчиками", а оккупационная власть прикрывает торговлю смертью

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что в Луганске правоохранители получили негласное указание "не трогать" задержанных несовершеннолетних наркокурьеров, ведь большинство из них работают на сети, связанные с "мвд лнр".

"Это не борьба с преступностью - это ее организация под государственным прикрытием", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

россияне запускают новую программу на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики будут готовить блогеров и менторов для привлечения подростков к прокремлевским движениям.

Вадим Хлюдзинский

