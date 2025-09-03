$41.360.01
Подростка притесняли за связи с отцом на подконтрольной Украине территории – он осмелился сбежать с ВОТ

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украина вернула с временно оккупированных территорий 17-летнего парня, который обратился за помощью в Украинскую сеть за права ребенка. Ранее, на ВОТ, парень подвергался давлению со стороны оккупантов.

Подростка притесняли за связи с отцом на подконтрольной Украине территории – он осмелился сбежать с ВОТ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об успешной операции в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA – с временно оккупированных территорий удалось вернуть 17-летнего парня, который большую часть жизни находился под надзором российских военных. Об этом проинформировал Ермак, пишет УНН.

Детали

Парень решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA – Украинской сети за права ребенка, которая организовала безопасный маршрут, 

– написал руководитель Офиса Президента.

Сейчас подросток находится на подконтрольной Украине территории и получает необходимую помощь и поддержку. 

Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в возвращении еще одного украинского подростка, подчеркнув важность выполнения задачи Президента – вернуть всех детей, оказавшихся в оккупации.

Напомним

Ранее группа украинских детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет вернулась с временно оккупированных территорий и РФ. Среди них дети, которых принуждали посещать российские школы, и ребенок с инвалидностью.

Группу детей в возрасте от 3 до 17 лет вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонщины. Оккупанты заставляли их учить гимн РФ, участвовать в пропагандистских мероприятиях и угрожали принудительной мобилизацией.

Степан Гафтко

