Подростка притесняли за связи с отцом на подконтрольной Украине территории – он осмелился сбежать с ВОТ
Киев • УНН
Украина вернула с временно оккупированных территорий 17-летнего парня, который обратился за помощью в Украинскую сеть за права ребенка. Ранее, на ВОТ, парень подвергался давлению со стороны оккупантов.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об успешной операции в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA – с временно оккупированных территорий удалось вернуть 17-летнего парня, который большую часть жизни находился под надзором российских военных. Об этом проинформировал Ермак, пишет УНН.
Детали
Парень решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA – Украинской сети за права ребенка, которая организовала безопасный маршрут,
Сейчас подросток находится на подконтрольной Украине территории и получает необходимую помощь и поддержку.
Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в возвращении еще одного украинского подростка, подчеркнув важность выполнения задачи Президента – вернуть всех детей, оказавшихся в оккупации.
Напомним
Ранее группа украинских детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет вернулась с временно оккупированных территорий и РФ. Среди них дети, которых принуждали посещать российские школы, и ребенок с инвалидностью.
Группу детей в возрасте от 3 до 17 лет вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонщины. Оккупанты заставляли их учить гимн РФ, участвовать в пропагандистских мероприятиях и угрожали принудительной мобилизацией.