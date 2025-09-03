Підлітка притискали за зв’язки з батьком на підконтрольній Україні території – він наважився втекти з ТОТ

$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 4662 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 8024 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 11818 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 16631 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 25278 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 25081 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 80322 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104649 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 146925 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152177 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 14256 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 25291 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 25093 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 80337 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 146934 перегляди
YouTube

Підлітка притискали за зв’язки з батьком на підконтрольній Україні території – він наважився втекти з ТОТ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Україна повернула з тимчасово окупованих територій 17-річного хлопця, який звернувся по допомогу до Української мережі за права дитини. Раніше, на ТОТ, хлопець піддавався тиску з боку окупантів.

Підлітка притискали за зв’язки з батьком на підконтрольній Україні території – він наважився втекти з ТОТ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про успішну операцію в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA – з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 17-річного хлопця, який більшу частину життя перебував під наглядом російських військових. Про це проінформував Єрмак, пише УНН.

Деталі

Хлопець зважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA – Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут, 

– написав керівник Офісу Президента.

Наразі підліток перебуває на підконтрольній Україні території та отримує необхідну допомогу і підтримку. 

Єрмак подякував Українській мережі за права дитини за сприяння у поверненні ще одного українського підлітка, наголосивши на важливості виконання завдання Президента – повернути всіх дітей, які опинилися в окупації.

Нагадаємо

Раніше група українських дітей та молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих територій та рф. Серед них діти, яких примушували відвідувати російські школи, та дитина з інвалідністю.

Групу дітей віком від 3 до 17 років повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини. Окупанти змушували їх вчити гімн рф, брати участь у пропагандистських заходах та погрожували примусовою мобілізацією.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
благодійність
Херсонська область
Андрій Єрмак
Україна