Підлітка притискали за зв’язки з батьком на підконтрольній Україні території – він наважився втекти з ТОТ
Київ • УНН
Україна повернула з тимчасово окупованих територій 17-річного хлопця, який звернувся по допомогу до Української мережі за права дитини. Раніше, на ТОТ, хлопець піддавався тиску з боку окупантів.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про успішну операцію в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA – з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 17-річного хлопця, який більшу частину життя перебував під наглядом російських військових. Про це проінформував Єрмак, пише УНН.
Деталі
Хлопець зважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA – Української мережі за права дитини, яка організувала безпечний маршрут,
Наразі підліток перебуває на підконтрольній Україні території та отримує необхідну допомогу і підтримку.
Єрмак подякував Українській мережі за права дитини за сприяння у поверненні ще одного українського підлітка, наголосивши на важливості виконання завдання Президента – повернути всіх дітей, які опинилися в окупації.
Нагадаємо
Раніше група українських дітей та молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих територій та рф. Серед них діти, яких примушували відвідувати російські школи, та дитина з інвалідністю.
Групу дітей віком від 3 до 17 років повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини. Окупанти змушували їх вчити гімн рф, брати участь у пропагандистських заходах та погрожували примусовою мобілізацією.