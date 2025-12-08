Нардепка Скороход була на допиті у НАБУ, завтра заплановано ще один

Народна депутатка Анна Скороход, яку викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, у коментарі журналістам підтвердила, що була на допиті у НАБУ, а також додала, що на завтра запланований ще один, передає УНН.

Деталі

Скороход також уточнила, що під час обшуку в неї вилучили лише патрони, телефон і документи. За її словами, гроші та зброю не вилучали.

Гроші так само. В мене не вилучили грошей, при обшуку в мене вилучили патрони і в мене вилучили телефон і документи - додала вона.

За словами нардепки, обшуки та оприлюднені фото могли бути пов’язані з її запланованою поїздкою до США.

Нагадаємо

Після слідчих дій у квартирі народного депутата Ганни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепа у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.