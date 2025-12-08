Нардепка Скороход була на допиті у НАБУ, завтра заплановано ще один

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Ексклюзив
12:25 • 1404 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 4980 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 11856 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 7972 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 10177 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 10906 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 9234 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 21531 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 12064 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23649 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД8 грудня, 03:09 • 5600 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 7442 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 22271 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 9700 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 11464 перегляди
Публікації
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 1404 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 11856 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 21531 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 66355 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 75766 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 21532 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 50080 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 60446 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 61322 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 75412 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Соціальна мережа
The Guardian

Нардепка Скороход була на допиті у НАБУ, завтра заплановано ще один

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Народна депутатка Ганна Скороход відвідала допит у НАБУ. Вона уточнила, що під час обшуку вилучили лише патрони, телефон і документи, а гроші та зброю не вилучали.

Нардепка Скороход була на допиті у НАБУ, завтра заплановано ще один

Народна депутатка Анна Скороход, яку викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, у коментарі журналістам підтвердила, що була на допиті у НАБУ, а також додала, що на завтра запланований ще один, передає УНН.

Деталі

Скороход також уточнила, що під час обшуку в неї вилучили лише патрони, телефон і документи. За її словами, гроші та зброю не вилучали.

Гроші так само. В мене не вилучили грошей, при обшуку в мене вилучили патрони і в мене вилучили телефон і документи

- додала вона.

За словами нардепки, обшуки та оприлюднені фото могли бути пов’язані з її запланованою поїздкою до США.

Нагадаємо

Після слідчих дій у квартирі народного депутата Ганни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепа у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал та НП
Санкції
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Сполучені Штати Америки