Нардеп Скороход была на допросе в НАБУ, завтра запланирован еще один
Киев • УНН
Народный депутат Анна Скороход посетила допрос в НАБУ. Она уточнила, что во время обыска изъяли только патроны, телефон и документы, а деньги и оружие не изымали.
Народный депутат Анна Скороход, которую разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, в комментарии журналистам подтвердила, что была на допросе в НАБУ, а также добавила, что на завтра запланирован еще один, передает УНН.
Детали
Скороход также уточнила, что во время обыска у нее изъяли только патроны, телефон и документы. По ее словам, деньги и оружие не изымали.
Деньги так же. У меня не изъяли денег, при обыске у меня изъяли патроны и у меня изъяли телефон и документы
По словам нардепа, обыски и обнародованные фото могли быть связаны с ее запланированной поездкой в США.
Напомним
После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.