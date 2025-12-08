Нардеп Скороход была на допросе в НАБУ, завтра запланирован еще один

Народный депутат Анна Скороход, которую разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, в комментарии журналистам подтвердила, что была на допросе в НАБУ, а также добавила, что на завтра запланирован еще один, передает УНН.

Детали

Скороход также уточнила, что во время обыска у нее изъяли только патроны, телефон и документы. По ее словам, деньги и оружие не изымали.

Деньги так же. У меня не изъяли денег, при обыске у меня изъяли патроны и у меня изъяли телефон и документы - добавила она.

По словам нардепа, обыски и обнародованные фото могли быть связаны с ее запланированной поездкой в США.

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.