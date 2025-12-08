Нардеп Скороход была на допросе в НАБУ, завтра запланирован еще один

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 674 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 3488 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 6528 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 13104 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 9278 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 10738 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11350 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 9712 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 22500 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 06:59 • 12148 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 8700 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 22983 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 10483 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 12125 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 5628 просмотра
публикации
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 674 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 3488 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 13104 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22500 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 66983 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Германия
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22500 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 50369 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 60725 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 61619 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 75690 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Financial Times
Социальная сеть
Хранитель

Нардеп Скороход была на допросе в НАБУ, завтра запланирован еще один

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Народный депутат Анна Скороход посетила допрос в НАБУ. Она уточнила, что во время обыска изъяли только патроны, телефон и документы, а деньги и оружие не изымали.

Нардеп Скороход была на допросе в НАБУ, завтра запланирован еще один

Народный депутат Анна Скороход, которую разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, в комментарии журналистам подтвердила, что была на допросе в НАБУ, а также добавила, что на завтра запланирован еще один, передает УНН.

Детали

Скороход также уточнила, что во время обыска у нее изъяли только патроны, телефон и документы. По ее словам, деньги и оружие не изымали.

Деньги так же. У меня не изъяли денег, при обыске у меня изъяли патроны и у меня изъяли телефон и документы

- добавила она.

По словам нардепа, обыски и обнародованные фото могли быть связаны с ее запланированной поездкой в США.

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Санкции
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Соединённые Штаты