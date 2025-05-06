Наразі риторика США щодо України максимально продуктивна та конструктивна – Подоляк
Київ • УНН
Радник голови ОП заявив, що риторика США щодо України змінилася в кращу сторону. Є розуміння, що з Україною комфортно домовлятися.
Сьогодні риторика адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України максимально продуктивна й конструктивна. Є ще деякі емоційні складові, проте достатньо швидко йде трансформація. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Нагадаю, що 100 днів, 70, 50 днів тому, ви пам’ятаєте, яка була риторика достатньо агресивна щодо України? Й навпаки достатньо миролюбива до росії. Сьогодні риторика щодо України максимально продуктивна, конструктивна. Є ще деякі емоційні складові, але між тим достатньо швидко йде трансформація
За його словами, є розуміння в американських партнерів, що з Україною комфортно, можна домовлятися.
Трамп чекає на співпрацю з Ердоганом заради припинення війни між росією та Україною05.05.25, 19:56 • 9448 переглядiв
Доповнення
5 травня повідомлялося, що Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в останнім часом він та його радники провели кілька корисних дискусій про росію та Україну.
Трамп заявляв, що він може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти росії, якщо кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.