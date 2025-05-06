Сейчас риторика США в отношении Украины максимально продуктивна и конструктивна – Подоляк
Киев • УНН
Советник главы ОП заявил, что риторика США в отношении Украины изменилась в лучшую сторону. Есть понимание, что с Украиной комфортно договариваться.
Сегодня риторика администрации президента США Дональда Трампа в отношении Украины максимально продуктивна и конструктивна. Есть еще некоторые эмоциональные составляющие, однако достаточно быстро идет трансформация. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНН.
Напомню, что 100 дней, 70, 50 дней назад, вы помните, какая была риторика достаточно агрессивная в отношении Украины? И наоборот достаточно миролюбивая к россии. Сегодня риторика в отношении Украины максимально продуктивна, конструктивна. Есть еще некоторые эмоциональные составляющие, но между тем достаточно быстро идет трансформация
По его словам, есть понимание у американских партнеров, что с Украиной комфортно, можно договариваться.
Трамп ждет сотрудничества с Эрдоганом ради прекращения войны между россией и Украиной05.05.25, 19:56 • 9428 просмотров
Дополнение
5 мая сообщалось, что Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о россии и Украине.
Трамп заявлял, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против россии, если кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.