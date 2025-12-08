Напад на артистів ансамблю "Гуцулія": трьом фігурантам повідомлено про підозру

Після резонансного нападу на артистів ансамблю "Гуцулія" поліція встановила причетних: трьом молодикам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, ще один фігурант переховується. Правоохоронці також перевіряють дії поліцейських, які прибули на виклик, — триває службове розслідування. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram, пише УНН.

Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні хлопці: двом - по 21 року, іншим - 17 та 18 років. Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.

Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень.

Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це - злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання