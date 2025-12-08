Напад на артистів ансамблю "Гуцулія": трьом фігурантам повідомлено про підозру

$42.060.13
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 6326 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 12336 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 19528 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 20830 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 15445 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 24684 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 13133 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 13187 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13062 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках 8 грудня, 06:54
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідки 8 грудня, 07:35
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ" 8 грудня, 09:07
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш" 8 грудня, 09:29
Жодних санкцій, дійте через росію 15:38
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 19520 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 20822 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 24680 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31588 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Лондон
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros. 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31588 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого 4 грудня, 14:10
Напад на артистів ансамблю "Гуцулія": трьом фігурантам повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Поліція встановила чотирьох причетних до нападу на артистів ансамблю "Гуцулія"; трьом молодикам вже повідомлено про підозру в хуліганстві. Один із підозрюваних перебуває під цілодобовим домашнім арештом, ще один переховується.

Напад на артистів ансамблю "Гуцулія": трьом фігурантам повідомлено про підозру

Після резонансного нападу на артистів ансамблю "Гуцулія" поліція встановила причетних: трьом молодикам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, ще один фігурант переховується. Правоохоронці також перевіряють дії поліцейських, які прибули на виклик, — триває службове розслідування. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram, пише УНН.

Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні хлопці: двом - по 21 року, іншим - 17 та 18 років. Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку

- йдеться у повідомленні.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших фігурантів.

Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень.

Вчинок цих юнаків - це напад на людей. Це - злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання

- додав Клименко.

Нагадаємо

На Львівщині в місті Шептицький група з дев'яти осіб напала на артистів ансамблю "Гуцулія" на заправці. Внаслідок нападу троє артистів та водій отримали тілесні ушкодження, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Ольга Розгон

