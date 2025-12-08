Нападение на артистов ансамбля "Гуцулия": троим фигурантам сообщено о подозрении

$42.060.13
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 8626 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 13935 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 20614 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 21721 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15755 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 25280 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13257 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13307 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13190 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 18336 просмотра
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 7380 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 19776 просмотра
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"8 декабря, 09:07 • 4606 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 16733 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 1766 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 776 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 53642 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 63901 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 64696 просмотра
Нападение на артистов ансамбля "Гуцулия": троим фигурантам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Полиция установила четырех причастных к нападению на артистов ансамбля "Гуцулия"; троим молодым людям уже сообщено о подозрении в хулиганстве. Один из подозреваемых находится под круглосуточным домашним арестом, еще один скрывается.

Нападение на артистов ансамбля "Гуцулия": троим фигурантам сообщено о подозрении

После резонансного нападения на артистов ансамбля "Гуцулия" полиция установила причастных: троим молодым людям уже сообщено о подозрении в хулиганстве, еще один фигурант скрывается. Правоохранители также проверяют действия полицейских, прибывших на вызов, — продолжается служебное расследование. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, пишет УНН.

Национальная полиция установила личности четырех участников нападения. Это юные парни: двоим - по 21 году, остальным - 17 и 18 лет. Троим фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один сейчас скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке

- говорится в сообщении.

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов.

Что касается действий полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия - по этому факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклада руководства Нацполиции по выводу служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений.

Поступок этих юношей - это нападение на людей. Это - преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание

- добавил Клименко.

Напомним

На Львовщине в городе Шептицкий группа из девяти человек напала на артистов ансамбля "Гуцулия" на заправке. В результате нападения трое артистов и водитель получили телесные повреждения, полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Ольга Розгон

