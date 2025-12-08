Нападение на артистов ансамбля "Гуцулия": троим фигурантам сообщено о подозрении

После резонансного нападения на артистов ансамбля "Гуцулия" полиция установила причастных: троим молодым людям уже сообщено о подозрении в хулиганстве, еще один фигурант скрывается. Правоохранители также проверяют действия полицейских, прибывших на вызов, — продолжается служебное расследование. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, пишет УНН.

Национальная полиция установила личности четырех участников нападения. Это юные парни: двоим - по 21 году, остальным - 17 и 18 лет. Троим фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один сейчас скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других фигурантов.

Что касается действий полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия - по этому факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклада руководства Нацполиции по выводу служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений.

Поступок этих юношей - это нападение на людей. Это - преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый, кто выбирает путь насилия, получит справедливое наказание