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Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими - розрахунки ExPro

Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими - розрахунки ExPro

Київ • УНН

 • 13769 перегляди

Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 млрд куб м. Цього обсягу достатньо для проходження опалювального сезону, враховуючи збільшений видобуток та додаткові закупівлі з Європи.

Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 млрд куб м. Таким чином, накопиченого газу достатньо для проходження зими.

Про це повідомляє ExPro Electricity, пише УНН.

Як свідчать розрахунки ExPro запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 1 жовтня перевищили 12,4 млрд куб м.

Впродовж минулого опалювального сезону 2023-2024 рр. Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ попри додаткові потреби, пов’язані з генерацією електроенергії

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цього опалювального сезону споживання газу, зокрема для генерації електроенергії, очікується на рівні минулого.

Водночас, через збільшений видобуток природного газу "Укргазвидобуванням" та додатковий ресурс "Укрнафтобуріння" обсяги відборів споживачами України плануються на рівні, нижчому за показники минулого ОЗП. Таким чином, накопиченого газу в сховищах достатньо для проходження зими. Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах

- зазначає ExPro.

Також НАК "Нафтогаз України" з початком вересня розпочала закачування природного газу з Європи, закупленого за кошти ЄБРР, для створення додаткових резервів на зиму. За інформацією ExPro, компанія протягом вересня закачала до "митного складу" українських ПСГ близько 158 млн куб м природного газу. У жовтні, як очікується, обсяги закачування на митний склад зростуть.

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Зокрема, під посиленими обстрілами. Тим не менше, ми бачимо позитивну динаміку наповнення підземних сховищ.

  • По-перше, за рахунок збільшення обсягів видобутку українського газу.
  • По-друге, «Нафтогаз» формує резервні запаси через закупівлю певних обсягів природного газу за кордоном та закачування їх до «митного складу» ПСГ.

 Враховуючи наявні на сьогодні запаси, можемо робити стримані позитивні прогнози, що газу на опалювальний сезон вистачить", - прокоментував директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль.

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна планує пройти цю зиму на власному газі, як і минулого року, без зовнішніх закупівель. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка
ukrhazvydobuvanniaУкргазвидобування
naftohazНафтогаз
ukrenerhoУкренерго
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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