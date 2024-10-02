Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими - розрахунки ExPro

Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 млрд куб м. Таким чином, накопиченого газу достатньо для проходження зими.

Про це повідомляє ExPro Electricity, пише УНН.

Як свідчать розрахунки ExPro запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 1 жовтня перевищили 12,4 млрд куб м.

Повідомляється, що цього опалювального сезону споживання газу, зокрема для генерації електроенергії, очікується на рівні минулого.

Водночас, через збільшений видобуток природного газу "Укргазвидобуванням" та додатковий ресурс "Укрнафтобуріння" обсяги відборів споживачами України плануються на рівні, нижчому за показники минулого ОЗП. Таким чином, накопиченого газу в сховищах достатньо для проходження зими. Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах