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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы - расчеты ExPro

Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы - расчеты ExPro

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 11:32  •  5884 просмотра

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Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,4 млрд куб м. Этого объема достаточно для прохождения отопительного сезона, учитывая увеличенную добычу и дополнительные закупки из Европы.

Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,4 млрд куб м. Таким образом, накопленного газа достаточно для прохождения зимы.

Об этом сообщает ExPro Electricity, пишет УНН.

Как свидетельствуют расчеты ExPro запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 1 октября превысили 12,4 млрд куб м.

В течение прошлого отопительного сезона 2023-2024 гг. Украина использовала около 6,8 млрд куб м природного газа из подземных хранилищ, несмотря на дополнительные потребности, связанные с генерацией электроэнергии

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом отопительном сезоне потребление газа, в частности для генерации электроэнергии, ожидается на уровне прошлого.

В то же время, из-за увеличенной добычи природного газа «Укргаздобычей» и дополнительного ресурса «Укрнефтебурения» объемы отборов потребителями Украины планируются на уровне ниже показателей прошлого ОЗП. Таким образом, накопленного газа в хранилищах достаточно для прохождения зимы. Кроме того, Украина имеет еще около месяца до начала отопительного сезона для того, чтобы накопить дополнительные объемы газа в хранилищах

- отмечает ExPro.

Также НАК «Нафтогаз Украины» с началом сентября начала закачку природного газа из Европы, закупленного за средства ЕБРР, для создания дополнительных резервов на зиму. По информации ExPro, компания в течение сентября закачала в «таможенный склад» украинских ПХГ около 158 млн куб м природного газа. В октябре, как ожидается, объемы закачки на таможенный склад возрастут.

В Укрэнерго прогнозируют незначительные ограничения электричества зимой и объяснили при каких условиях1 октября 2024, 11:04 • 11243 просмотра

В частности, под усиленными обстрелами. Тем не менее, мы видим положительную динамику наполнения подземных хранилищ.

  • Во-первых, за счет увеличения объемов добычи украинского газа.
  • Во-вторых, «Нафтогаз» формирует резервные запасы путем закупки определенных объемов природного газа за рубежом и закачки их в «таможенный склад» ПХГ.

 Учитывая имеющиеся на сегодня запасы, можем делать сдержанные позитивные прогнозы, что газа на отопительный сезон хватит», - прокомментировал директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина планирует пройти эту зиму на собственном газе, как и в прошлом году, без внешних закупок. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
ukrhazvydobuvanniaУкргаздобыча
naftogazНафтогаз
ukrenerhoУкрэнерго
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль