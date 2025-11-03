Найстарший олімпійський чемпіон помер у віці 101 року
Київ • УНН
Французький велогонщик Шарль Кост, найстарший з олімпійських чемпіонів, помер у віці 101 року. Він був олімпійським чемпіоном у командній гонці переслідування та факелоносцем на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Кост, який завоював олімпійське золото в командній гонці переслідування з велоспорту на треку разом із П'єром Адамом, Сержем Блюссоном та Фернаном Деканалі, як повідомили французькі ЗМІ в неділю, помер у четвер.
Він був найстаршим у світі олімпійським золотим медалістом, який нині жив, після смерті угорської гімнастки Агнес Келеті у віці 103 років 2 січня 2025 року.
Кост був одним із факелоносців на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
У його послужному списку також Гран-прі Націй 1949 року - гонка на 140 км із роздільним стартом, у якій він переміг італійця Фаусто Коппі, чемпіона Тур де Франс та Джіро д'Італія.
