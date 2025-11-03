Старейший олимпийский чемпион умер в возрасте 101 года
Киев • УНН
Французский велогонщик Шарль Кост, старейший из олимпийских чемпионов, умер в возрасте 101 года. Он был олимпийским чемпионом в командной гонке преследования и факелоносцем на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Детали
Кост, завоевавший олимпийское золото в командной гонке преследования по велоспорту на треке вместе с Пьером Адамом, Сержем Блюссоном и Фернаном Деканали, как сообщили французские СМИ в воскресенье, скончался в четверг.
Он был старейшим в мире ныне живущим олимпийским золотым медалистом после смерти венгерской гимнастки Агнес Келети в возрасте 103 лет 2 января 2025 года.
Дополнение
Кост был одним из факелоносцев на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
В его послужном списке также Гран-при Наций 1949 года — гонка на 140 км с раздельным стартом, в которой он победил итальянца Фаусто Коппи, чемпиона Тур де Франс и Джиро д'Италия.
