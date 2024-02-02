Наймасштабніший контакт за п'ять років: уряд, підприємці та мери постраждалих міст відвідають Японію, щоб говорити про повоєнну відбудову України

З 19 по 20 лютого в Японії відбудеться зустріч української урядової та бізнес делегації, яку очолить прем’єр-міністр, з урядом Японії. Сторони планують підписати низку угод. Про це під час брифінгу заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає УНН.

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Як розповів Корсунський, міжурядова зустріч, яка пройде 19-20 лютого, стане наймасштабнішим контактом на рівні урядів України та Японії за п'ять останніх років.

Візит прем'єра, урядової делегації та серйозним представництвом українських підприємців буде, так би мовити, "вершиною піраміди". Тому що вже наступного тижня агентство Nikkei Asia проведе конференцію, що стане початком процесу діалогу між бізнесами в контексті відбудови України. Це буде перший захід, на який прибуде делегація мерів українських міст, які постраждали внаслідок російської агресії - сказав Корсунський.

Він наголосив, що між Україною та Японією планується підписати низку угод. Зокрема, меморандуми між компаніями з напрямків промисловості, енергетики, сільського господарства, транспорту.

Нагадаємо

До Державного бюджету України надійшло близько 390 млн дол. від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

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