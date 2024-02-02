Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины

С 19 по 20 февраля в Японии состоится встреча украинской правительственной и бизнес делегации, которую возглавит премьер-министр, с правительством Японии. Стороны планируют подписать ряд соглашений. Об этом во время брифинга заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.

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Как рассказал Корсунский, межправительственная встреча, которая пройдет 19-20 февраля, станет самым масштабным контактом на уровне правительств Украины и Японии за пять последних лет.

Визит премьера, правительственной делегации и серьезного представительства украинских предпринимателей будет, так сказать, "вершиной пирамиды". Потому что уже на следующей неделе агентство Nikkei Asia проведет конференцию, которая станет началом процесса диалога между бизнесами в контексте восстановления Украины. Это будет первое мероприятие, на которое прибудет делегация мэров украинских городов, пострадавших в результате российской агрессии - сказал Корсунский.

Он отметил, что между Украиной и Японией планируется подписать ряд соглашений. В частности, меморандумы между компаниями по направлениям промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта.

Напомним,

В Государственный бюджет Украины поступило около 390 млн долл. от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

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