Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины
Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.
В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго
В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.
россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины
Российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.
Программа занятости для украинцев в Германии пока безуспешна: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч
Программа трудоустройства беженцев из Украины в Германии пока оказалась малоуспешной: лишь 170 000 из 840 000 беженцев были трудоустроены через три месяца после ее введения.
Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена
Лидеры ЕС единогласно согласовали финансовую помощь блока Украине и преодолели очередную угрозу вето со стороны Венгрии, но процесс вступления Украины пока замедлен, поскольку страны-члены остаются настороженными относительно слишком быстрого расширения ЕС.
Нефть дорожает после сохранения ОПЕК+ сокращения добычи, но движется к потерям в цене за неделю
Цены на нефть выросли в пятницу после того, как ОПЕК+ решила оставить политику добычи нефти без изменений, хотя цены были на пути к недельному падению из-за необоснованных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра
Политическая сила бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана решила исключить из партии мэра Казатина Татьяну Ермолаеву.
Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска
Представитель Государственного департамента США заявил, что трудно понять реализацию по демилитаризованной зоне между РФ и Украиной, пока российские войска будут оставаться в некоторых частях Украины.
Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму
Партизаны обнаружили около 10 российских истребителей Су-30 и места размещения средств ПВО на стратегическом аэродроме Саки в оккупированном Крыму.
В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников
Из-за общенациональной забастовки, которую организовал профсоюз Verdi с требованием улучшения условий труда и на которую вышло более 90 тысяч работников общественного транспорта, в пятницу было остановлено автобусное и трамвайное сообщение по всей Германии, кроме Баварии.