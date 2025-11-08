Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон

ukenru
14:50 • 5288 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 15065 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 38171 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 68485 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 81047 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 110594 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 91454 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 73158 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25891 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 72268 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення8 листопада, 07:06 • 3422 перегляди
США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters8 листопада, 08:15 • 7682 перегляди
Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою8 листопада, 08:51 • 22154 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп10:43 • 25033 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба11:44 • 27301 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 68487 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 110595 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 91455 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 73159 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 48226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Раян Ґослінґ
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 1690 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 29494 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 81046 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 35385 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 43796 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Аукціонний дім Bonhams проводить онлайн-аукціон, на якому представлено понад 50 автомобілів та мотоциклів з відомих фільмів та серіалів, а також 19 предметів колекціонування. Серед лотів – автомобілі з франшиз "Форсаж", "Парк Юрського періоду", "Люди в чорному" та інші, з оцінною вартістю від 20 000 до 500 000 євро.

Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон

Аукціонний дім Bonhams проводить онлайн-аукціон, на якому буде представлено понад 50 автомобілів та мотоциклів з відомих фільмів та серіалів, а також 19 предметів колекціонування, пов'язаних з автомобілями, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Різні лоти пропонуються аукціонним домом від імені Центрального музею автомобілів з кіно, музею в Етреші, Франція (приблизно за 45 хвилин їзди від Парижа), що спеціалізується на пам'ятних речах поп-культури. У своїй заяві куратор музею та YouTube-блогер Франк Гальєг зазначив, що настав час розлучитися з цими автомобілями, які, як він сподівається, і далі цінуватимуться іншими кіноманами.

Серед найбільш значущих експонатів колекції - безліч автомобілів зі знаменитої франшизи "Форсаж", у тому числі чотири з "Форсажу 7" 2015 року, Buick Grand National 1986 року з "Форсажу 4" 2009 року, а також Mitsubishi Lancer Evo VII 2001 року, який Пол Вокер використовував у фільмі "Форсаж 2" 2003 року.

Окрім того, аукціонні будинки Bonhams і Galiègue виставляють на аукціон кілька автомобілів, використаних у кіно, з різних відомих фільмів, включаючи "Парк Юрського періоду", "Драйв", "Люди в чорному", "Назад у майбутнє", "Робокоп", "Мисливці за привидами" та "Придурки з Хаззарда". За словами аукціоністів, серед значущих лотів - Ford Mustang Mach 1 1969 року, на якому їздив Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік", а також Peugeot 406 V6 1999 року, який використовувався у фільмі "Таксі 2" - автомобіль, який вони називають "найвідомішим автомобілем".

Окрім згаданих вище автомобілів, серед інших перлин колекції з 50 автомобілів - Ford LTD Crown Victoria 1987 року, що знімався у фільмі "Люди в чорному", Chevrolet Chevelle Malibu 1973 року, на якому їздив Раян Гослінг у фільмі "Драйв", Dor8 що використовувався у фільмі "Придурки з Хаззарду" 2005 року, а також футуристичний поліцейський автомобіль, що використовувався у сцені "2015" у фільмі "Назад у майбутнє 2" 1989 року.

Репліки інших автомобілів, включаючи GMC Vandura 1983 року в стилі фургону "Команда А", триб'ют автомобілю VW Beetle з "Гербі: Шалені перегони", триб'ют автомобілю Camaro з "Бамблбі", і Ford Gran Torino від "Старскі та Гатч", поряд з автентичними автомобілями, що використовувалися на екрані, а також інші кіноекспонати, зокрема "тиранозавр у натуральну величину, оточений автомобілями та мотоциклами з фільмів "Парк Юрського періоду"" та репліка ховерборду "Pitbull" з фільму "Назад у майбутнє 2".

Аукціон проводитиметься без резервування ціни на всі лоти без попереднього запису на сайті Bonhams з 21 по 28 листопада; проте ентузіасти, які бажають отримати шматочок голлівудської автомобільної історії, повинні бути готові витратити чималі гроші. Оцінна вартість автомобілів варіюється від 20 000 до 40 000 євро за Ford Crown Victoria з "Людей у ​​чорному" до 250 000-500 000 євро за Evo з "Подвійного форсажу".

Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці13.08.25, 09:39 • 192749 переглядiв

Юлія Шрамко

УНН LiteАвто
Фільм
Серіали
Блогери
Раян Ґослінґ
Париж
Франція