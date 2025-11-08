Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон

Аукціонний дім Bonhams проводить онлайн-аукціон, на якому буде представлено понад 50 автомобілів та мотоциклів з відомих фільмів та серіалів, а також 19 предметів колекціонування, пов'язаних з автомобілями, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Різні лоти пропонуються аукціонним домом від імені Центрального музею автомобілів з кіно, музею в Етреші, Франція (приблизно за 45 хвилин їзди від Парижа), що спеціалізується на пам'ятних речах поп-культури. У своїй заяві куратор музею та YouTube-блогер Франк Гальєг зазначив, що настав час розлучитися з цими автомобілями, які, як він сподівається, і далі цінуватимуться іншими кіноманами.

Серед найбільш значущих експонатів колекції - безліч автомобілів зі знаменитої франшизи "Форсаж", у тому числі чотири з "Форсажу 7" 2015 року, Buick Grand National 1986 року з "Форсажу 4" 2009 року, а також Mitsubishi Lancer Evo VII 2001 року, який Пол Вокер використовував у фільмі "Форсаж 2" 2003 року.

Окрім того, аукціонні будинки Bonhams і Galiègue виставляють на аукціон кілька автомобілів, використаних у кіно, з різних відомих фільмів, включаючи "Парк Юрського періоду", "Драйв", "Люди в чорному", "Назад у майбутнє", "Робокоп", "Мисливці за привидами" та "Придурки з Хаззарда". За словами аукціоністів, серед значущих лотів - Ford Mustang Mach 1 1969 року, на якому їздив Кіану Рівз у фільмі "Джон Вік", а також Peugeot 406 V6 1999 року, який використовувався у фільмі "Таксі 2" - автомобіль, який вони називають "найвідомішим автомобілем".

Окрім згаданих вище автомобілів, серед інших перлин колекції з 50 автомобілів - Ford LTD Crown Victoria 1987 року, що знімався у фільмі "Люди в чорному", Chevrolet Chevelle Malibu 1973 року, на якому їздив Раян Гослінг у фільмі "Драйв", Dor8 що використовувався у фільмі "Придурки з Хаззарду" 2005 року, а також футуристичний поліцейський автомобіль, що використовувався у сцені "2015" у фільмі "Назад у майбутнє 2" 1989 року.

Репліки інших автомобілів, включаючи GMC Vandura 1983 року в стилі фургону "Команда А", триб'ют автомобілю VW Beetle з "Гербі: Шалені перегони", триб'ют автомобілю Camaro з "Бамблбі", і Ford Gran Torino від "Старскі та Гатч", поряд з автентичними автомобілями, що використовувалися на екрані, а також інші кіноекспонати, зокрема "тиранозавр у натуральну величину, оточений автомобілями та мотоциклами з фільмів "Парк Юрського періоду"" та репліка ховерборду "Pitbull" з фільму "Назад у майбутнє 2".

Аукціон проводитиметься без резервування ціни на всі лоти без попереднього запису на сайті Bonhams з 21 по 28 листопада; проте ентузіасти, які бажають отримати шматочок голлівудської автомобільної історії, повинні бути готові витратити чималі гроші. Оцінна вартість автомобілів варіюється від 20 000 до 40 000 євро за Ford Crown Victoria з "Людей у ​​чорному" до 250 000-500 000 євро за Evo з "Подвійного форсажу".

