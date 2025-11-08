ukenru
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Графики отключений электроэнергии
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 47982 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион

Киев • УНН

Аукционный дом Bonhams проводит онлайн-аукцион, на котором представлено более 50 автомобилей и мотоциклов из известных фильмов и сериалов, а также 19 предметов коллекционирования. Среди лотов – автомобили из франшиз "Форсаж", "Парк Юрского периода", "Люди в черном" и другие, с оценочной стоимостью от 20 000 до 500 000 евро.

Аукционный дом Bonhams проводит онлайн-аукцион, на котором будет представлено более 50 автомобилей и мотоциклов из известных фильмов и сериалов, а также 19 предметов коллекционирования, связанных с автомобилями, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Различные лоты предлагаются аукционным домом от имени Центрального музея автомобилей из кино, музея в Этреши, Франция (примерно в 45 минутах езды от Парижа), специализирующегося на памятных вещах поп-культуры. В своем заявлении куратор музея и YouTube-блогер Франк Гальег отметил, что пришло время расстаться с этими автомобилями, которые, как он надеется, и дальше будут цениться другими киноманами.

Среди наиболее значимых экспонатов коллекции — множество автомобилей из знаменитой франшизы "Форсаж", в том числе четыре из "Форсажа 7" 2015 года, Buick Grand National 1986 года из "Форсажа 4" 2009 года, а также Mitsubishi Lancer Evo VII 2001 года, который Пол Уокер использовал в фильме "Форсаж 2" 2003 года.

Кроме того, аукционные дома Bonhams и Galiègue выставляют на аукцион несколько автомобилей, использованных в кино, из различных известных фильмов, включая "Парк Юрского периода", "Драйв", "Люди в черном", "Назад в будущее", "Робокоп", "Охотники за привидениями" и "Придурки из Хаззарда". По словам аукционистов, среди значимых лотов — Ford Mustang Mach 1 1969 года, на котором ездил Киану Ривз в фильме "Джон Уик", а также Peugeot 406 V6 1999 года, который использовался в фильме "Такси 2" — автомобиль, который они называют "самым известным автомобилем".

Помимо упомянутых выше автомобилей, среди других жемчужин коллекции из 50 автомобилей — Ford LTD Crown Victoria 1987 года, снимавшийся в фильме "Люди в черном", Chevrolet Chevelle Malibu 1973 года, на котором ездил Райан Гослинг в фильме "Драйв", Dor8, использовавшийся в фильме "Придурки из Хаззарда" 2005 года, а также футуристический полицейский автомобиль, использовавшийся в сцене "2015" в фильме "Назад в будущее 2" 1989 года.

Реплики других автомобилей, включая GMC Vandura 1983 года в стиле фургона "Команда А", трибьют автомобилю VW Beetle из "Сумасшедшие гонки", трибьют автомобилю Camaro из "Бамблби", и Ford Gran Torino от "Старски и Хатч", наряду с аутентичными автомобилями, использовавшимися на экране, а также другие киноэкспонаты, в частности "тираннозавр в натуральную величину, окруженный автомобилями и мотоциклами из фильмов "Парк Юрского периода"" и реплика ховерборда "Pitbull" из фильма "Назад в будущее 2".

Аукцион будет проводиться без резервирования цены на все лоты без предварительной записи на сайте Bonhams с 21 по 28 ноября; однако энтузиасты, желающие получить кусочек голливудской автомобильной истории, должны быть готовы потратить немалые деньги. Оценочная стоимость автомобилей варьируется от 20 000 до 40 000 евро за Ford Crown Victoria из "Людей в черном" до 250 000-500 000 евро за Evo из "Двойного форсажа".

Юлия Шрамко

