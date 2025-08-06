Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні: що стало причиною

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:38 • 3578 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 67599 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 64941 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 130232 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 81585 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
5 серпня, 10:24 • 151692 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
5 серпня, 10:08 • 65582 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
5 серпня, 09:54 • 49355 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 42532 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 131780 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
65%
751мм
Популярнi новини
Верещук: "Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго"5 серпня, 21:58 • 16532 перегляди
Суд визнав незаконним виділення землі під Національне військове меморіальне кладовищеPhoto5 серпня, 22:24 • 16341 перегляди
"Він робить чудову роботу": Трамп натякнув, кого бачить своїм наступником5 серпня, 23:27 • 13483 перегляди
Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС6 серпня, 00:56 • 13665 перегляди
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву02:24 • 11438 перегляди
Публікації
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 67599 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 130233 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 129913 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo5 серпня, 10:24 • 151692 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 131780 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Крим
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 46 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 5066 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 73843 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 94548 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 85541 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
ChatGPT
M777 (гаубиця)
Financial Times

Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні: що стало причиною

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

JPMorgan та Bank of America відмовили Дональду Трампу в обслуговуванні, позбавивши його активів у мільйони доларів та доступу до послуг. Це сталося через його ключову роль у подіях 6 січня 2021 року, а саме - штурму Капітолію.

Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні: що стало причиною

Найбільші банки США - JPMorgan і Bank of America - відмовили президенту Дональду Трампу в обслуговуванні за його ключову роль в подіях 6 січня 2021 року. Тоді, під час штурму Капітолію, загинуло 4 людини, ще 15 осіб отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на The New York Post.

Деталі

Як йдеться у публікації, спочатку Трампа позбавили активів у понад десятки мільйонів доларів на банківській платформі JPMorgan, а потім йому було відмовлено в доступі до послуг Bank of America.

Точна причина відмови Трампу у користуванні послугами вищезазначених фінустанов наразі невідома. Водночас джерела в JPMorgan і Bank of America повідомляють, що це сталось через небезпеку порушення правил про заборону фінансовим установам вести бізнес з особами і компаніями, які становлять "репутаційний ризик".

До того ж, як йдеться у публікації, правоохоронні органи США, які на той момент підпорядковувались Джо Байдену, використовували розпливчастий характер відповідного указу, щоб вийти за рамки дебанкрутства осіб, які відмивають гроші, і наркомафіозних авторитетів.

Коли Трамп знову став президентом, він пообіцяв покласти край дебанкінгу; фінрегулятори припинили застосовувати положення про репутаційні ризики, а сам президент США планує видати відповідний указ з цього питання, повідомляє The New York Post.

Нагадаємо

Федеральне агентство США розпочало офіційне розслідування щодо колишнього спецпрокурора Джека Сміта, який вів справи проти Дональда Трампа. Одна справа стосується незаконного зберігання секретних матеріалів, а інша – спроб Трампа скасувати його поразку на виборах 2020 року, що спричинило штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Bank of America
JPMorgan Chase
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки