Найбільші банки США відмовили Трампу в обслуговуванні: що стало причиною

Найбільші банки США - JPMorgan і Bank of America - відмовили президенту Дональду Трампу в обслуговуванні за його ключову роль в подіях 6 січня 2021 року. Тоді, під час штурму Капітолію, загинуло 4 людини, ще 15 осіб отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на The New York Post.

Деталі

Як йдеться у публікації, спочатку Трампа позбавили активів у понад десятки мільйонів доларів на банківській платформі JPMorgan, а потім йому було відмовлено в доступі до послуг Bank of America.

Точна причина відмови Трампу у користуванні послугами вищезазначених фінустанов наразі невідома. Водночас джерела в JPMorgan і Bank of America повідомляють, що це сталось через небезпеку порушення правил про заборону фінансовим установам вести бізнес з особами і компаніями, які становлять "репутаційний ризик".

До того ж, як йдеться у публікації, правоохоронні органи США, які на той момент підпорядковувались Джо Байдену, використовували розпливчастий характер відповідного указу, щоб вийти за рамки дебанкрутства осіб, які відмивають гроші, і наркомафіозних авторитетів.

Коли Трамп знову став президентом, він пообіцяв покласти край дебанкінгу; фінрегулятори припинили застосовувати положення про репутаційні ризики, а сам президент США планує видати відповідний указ з цього питання, повідомляє The New York Post.

Нагадаємо

