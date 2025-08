Крупнейшие банки США отказали Трампу в обслуживании: что стало причиной

Крупнейшие банки США — JPMorgan и Bank of America — отказали президенту Дональду Трампу в обслуживании за его ключевую роль в событиях 6 января 2021 года. Тогда, во время штурма Капитолия, погибло 4 человека, еще 15 человек получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на The New York Post.

Подробности

Как говорится в публикации, сначала Трампа лишили активов на более чем десятки миллионов долларов на банковской платформе JPMorgan, а затем ему было отказано в доступе к услугам Bank of America.

Точная причина отказа Трампу в пользовании услугами вышеупомянутых финучреждений пока неизвестна. В то же время источники в JPMorgan и Bank of America сообщают, что это произошло из-за опасности нарушения правил о запрете финансовым учреждениям вести бизнес с лицами и компаниями, которые представляют "репутационный риск".

К тому же, как говорится в публикации, правоохранительные органы США, которые на тот момент подчинялись Джо Байдену, использовали расплывчатый характер соответствующего указа, чтобы выйти за рамки дебанкинга лиц, отмывающих деньги, и наркомафиозных авторитетов.

Когда Трамп снова стал президентом, он пообещал положить конец дебанкингу; финрегуляторы прекратили применять положения о репутационных рисках, а сам президент США планирует издать соответствующий указ по этому вопросу, сообщает The New York Post.

Напомним

Федеральное агентство США начало официальное расследование в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который вел дела против Дональда Трампа. Одно дело касается незаконного хранения секретных материалов, а другое – попыток Трампа отменить его поражение на выборах 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.