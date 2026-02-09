Наглядова рада призначила Наталію Бойко в.о. директора "Оператора ГТС"

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" на своєму засіданні 7 лютого 2026 року ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко виконуючою обов’язки генерального директора Товариства. Про це йдеться у повідомленні компанії, пише УНН.

Деталі

Раніше рішенням Наглядової ради заступницю генерального директора Наталію Бойко було включено до складу Дирекції ОГТСУ. Станом на сьогодні до складу Дирекції Товариства входять: Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

Довідково

Наталія Бойко має понад 15 років професійного досвіду в енергетичній галузі. Зокрема, обіймала посаду заступниці голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також посади радниці двох Прем’єр-міністрів України та заступниці Міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо

У березні 2023 року Дмитро Липпа очолив "Оператор ГТС" України. Він був обраний на посаду за результатами відкритого відбору, оголошеного акціонером компанії АТ "МГУ", та призначений за погодження Кабінету міністрів України від 17 березня 2023 року.

12 лютого Липпа оголосив, що залишить посаду після завершення опалювального сезону 2024/2025. Він зазначив, що до призначення наступника продовжить виконувати свої обов’язки.

Наступного дня наглядова рада оголосила конкурс на посаду генерального директора компанії.

У листопаді 2025 року конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства "Оператор ГТС" офіційно було зупинено. Як повдіомили в уряді, його буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.