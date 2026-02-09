$43.050.09
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 12770 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 19552 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 36745 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 38735 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 35827 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35214 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25985 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17653 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13213 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Наблюдательный совет назначил Наталью Бойко и.о. директора "Оператора ГТС"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" 7 февраля 2026 года назначил Наталью Бойко исполняющей обязанности генерального директора. Она имеет 15-летний опыт в энергетике, включая должности в "Нафтогазе" и Министерстве энергетики.

Наблюдательный совет назначил Наталью Бойко и.о. директора "Оператора ГТС"

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" на своем заседании 7 февраля 2026 года принял решение о назначении Натальи Бойко исполняющей обязанности генерального директора Общества. Об этом говорится в сообщении компании, пишет УНН.

Подробности

Ранее решением Наблюдательного совета заместитель генерального директора Наталья Бойко была включена в состав Дирекции ОГТСУ. По состоянию на сегодня в состав Дирекции Общества входят: Наталья Бойко, Владислав Медведев, Борис Любич, Екатерина Коваленко и Александр Тимофеев.

Справка

Наталья Бойко имеет более 15 лет профессионального опыта в энергетической отрасли. В частности, занимала должность заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также должности советника двух Премьер-министров Украины и заместителя Министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Напомним

В марте 2023 года Дмитрий Липпа возглавил "Оператор ГТС" Украины. Он был избран на должность по результатам открытого отбора, объявленного акционером компании АО "МГУ", и назначен по согласованию Кабинета министров Украины от 17 марта 2023 года.

12 февраля Липпа объявил, что покинет пост после завершения отопительного сезона 2024/2025. Он отметил, что до назначения преемника продолжит исполнять свои обязанности.

На следующий день наблюдательный совет объявил конкурс на должность генерального директора компании.

В ноябре 2025 года конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально был остановлен. Как сообщили в правительстве, он будет возобновлен после дополнительной проверки добросовестности его участников.

Ольга Розгон

Экономика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз
