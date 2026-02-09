Наблюдательный совет назначил Наталью Бойко и.о. директора "Оператора ГТС"

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" на своем заседании 7 февраля 2026 года принял решение о назначении Натальи Бойко исполняющей обязанности генерального директора Общества. Об этом говорится в сообщении компании, пишет УНН.

Подробности

Ранее решением Наблюдательного совета заместитель генерального директора Наталья Бойко была включена в состав Дирекции ОГТСУ. По состоянию на сегодня в состав Дирекции Общества входят: Наталья Бойко, Владислав Медведев, Борис Любич, Екатерина Коваленко и Александр Тимофеев.

Справка

Наталья Бойко имеет более 15 лет профессионального опыта в энергетической отрасли. В частности, занимала должность заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также должности советника двух Премьер-министров Украины и заместителя Министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Напомним

В марте 2023 года Дмитрий Липпа возглавил "Оператор ГТС" Украины. Он был избран на должность по результатам открытого отбора, объявленного акционером компании АО "МГУ", и назначен по согласованию Кабинета министров Украины от 17 марта 2023 года.

12 февраля Липпа объявил, что покинет пост после завершения отопительного сезона 2024/2025. Он отметил, что до назначения преемника продолжит исполнять свои обязанности.

На следующий день наблюдательный совет объявил конкурс на должность генерального директора компании.

В ноябре 2025 года конкурс на должность руководителя стратегического государственного предприятия "Оператор ГТС" официально был остановлен. Как сообщили в правительстве, он будет возобновлен после дополнительной проверки добросовестности его участников.