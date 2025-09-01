Нафтові котирування знизилися на тлі зростання видобутку та тарифів США

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
06:45 • 2250 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 2908 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 8794 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 11132 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 18944 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 18917 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 50818 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88268 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99134 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112970 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 32493 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 31965 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 18850 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 16517 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 8134 перегляди
Публікації
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 2304 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 8842 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 11158 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 113672 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 243929 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Китай
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Індія
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 114697 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 247034 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 269858 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 266676 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 246206 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Нафтові котирування знизилися на тлі зростання видобутку та тарифів США

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на 0,44% через зростання видобутку та побоювання щодо впливу тарифів США на попит. Експорт російської нафти скоротився до чотиритижневого мінімуму.

Нафтові котирування знизилися на тлі зростання видобутку та тарифів США

Нафтові котирування у понеділок коливалися у вузькому діапазоні: зростання видобутку та побоювання щодо впливу тарифів США на попит компенсували перебої з російським експортом через ескалацію авіаударів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок вранці ціна нафти марки Brent знизилася на 30 центів (-0,44%) і становила 67,18 долара за барель, а американська WTI подешевшала на 28 центів (-0,44%) – до 63,73 долара. Експерти відзначають, що торги цього дня будуть менш активними через банківські вихідні у США.

Ескалація російсько-українських атак на енергетичну інфраструктуру вплинула на нафтовий сектор: поставки з російських портів скоротилися до чотиритижневого мінімуму — 2,72 млн барелів на добу, за даними моніторингу танкерних перевезень.

Ми завдамо ударів у глибинах росії у відповідь на атаки дронів по нашій енергетичній інфраструктурі

– заявив президент України Зеленський.

Аналітики вказують, що посилені удари обох сторін створюють додаткову невизначеність для ринку нафти.

Попри тиск санкцій, очікується, що у вересні експорт російської нафти до Індії зросте, навіть після введення США вторинних тарифів проти Нью-Делі.

За зустріччю Моді з путіним у Китаї уважно стежитимуть, особливо з огляду на тиск з боку США

– наголосив Майкл Маккарті, генеральний директор Moomoo Australia.

Згідно з опитуванням Reuters, проведеним у п’ятницю, аналітики не очікують значного зростання цін на нафту цього року. Причина — збільшення видобутку провідними виробниками та ризик профіциту на ринку. Додатковим негативним чинником виступають американські тарифи, які стримують глобальний попит.

Новий тиждень ринки розпочали з великого блоку статистики з країн-імпортерів нафти – Китаю, Японії та Південної Кореї. Дані показали, що у серпні заводська активність у Китаї несподівано зросла, тоді як у сусідніх економіках навпаки знизилася, що відображає негативний вплив торговельних бар’єрів США.

190 бойових зіткнень: ЗСУ відбили атаки на 11 напрямках за добу - Генштаб01.09.25, 09:02 • 922 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Reuters
Індія
Нарендра Моді
Південна Корея
Китай
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна