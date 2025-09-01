Нафтові котирування знизилися на тлі зростання видобутку та тарифів США

Нафтові котирування у понеділок коливалися у вузькому діапазоні: зростання видобутку та побоювання щодо впливу тарифів США на попит компенсували перебої з російським експортом через ескалацію авіаударів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок вранці ціна нафти марки Brent знизилася на 30 центів (-0,44%) і становила 67,18 долара за барель, а американська WTI подешевшала на 28 центів (-0,44%) – до 63,73 долара. Експерти відзначають, що торги цього дня будуть менш активними через банківські вихідні у США.

Ескалація російсько-українських атак на енергетичну інфраструктуру вплинула на нафтовий сектор: поставки з російських портів скоротилися до чотиритижневого мінімуму — 2,72 млн барелів на добу, за даними моніторингу танкерних перевезень.

Ми завдамо ударів у глибинах росії у відповідь на атаки дронів по нашій енергетичній інфраструктурі

Аналітики вказують, що посилені удари обох сторін створюють додаткову невизначеність для ринку нафти.

Попри тиск санкцій, очікується, що у вересні експорт російської нафти до Індії зросте, навіть після введення США вторинних тарифів проти Нью-Делі.

За зустріччю Моді з путіним у Китаї уважно стежитимуть, особливо з огляду на тиск з боку США