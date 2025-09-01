Нафтові котирування знизилися на тлі зростання видобутку та тарифів США
Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на 0,44% через зростання видобутку та побоювання щодо впливу тарифів США на попит. Експорт російської нафти скоротився до чотиритижневого мінімуму.
Нафтові котирування у понеділок коливалися у вузькому діапазоні: зростання видобутку та побоювання щодо впливу тарифів США на попит компенсували перебої з російським експортом через ескалацію авіаударів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
У понеділок вранці ціна нафти марки Brent знизилася на 30 центів (-0,44%) і становила 67,18 долара за барель, а американська WTI подешевшала на 28 центів (-0,44%) – до 63,73 долара. Експерти відзначають, що торги цього дня будуть менш активними через банківські вихідні у США.
Ескалація російсько-українських атак на енергетичну інфраструктуру вплинула на нафтовий сектор: поставки з російських портів скоротилися до чотиритижневого мінімуму — 2,72 млн барелів на добу, за даними моніторингу танкерних перевезень.
Аналітики вказують, що посилені удари обох сторін створюють додаткову невизначеність для ринку нафти.
Попри тиск санкцій, очікується, що у вересні експорт російської нафти до Індії зросте, навіть після введення США вторинних тарифів проти Нью-Делі.
Згідно з опитуванням Reuters, проведеним у п’ятницю, аналітики не очікують значного зростання цін на нафту цього року. Причина — збільшення видобутку провідними виробниками та ризик профіциту на ринку. Додатковим негативним чинником виступають американські тарифи, які стримують глобальний попит.
Новий тиждень ринки розпочали з великого блоку статистики з країн-імпортерів нафти – Китаю, Японії та Південної Кореї. Дані показали, що у серпні заводська активність у Китаї несподівано зросла, тоді як у сусідніх економіках навпаки знизилася, що відображає негативний вплив торговельних бар’єрів США.
