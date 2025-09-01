Нефтяные котировки снизились на фоне роста добычи и тарифов США

Нефтяные котировки в понедельник колебались в узком диапазоне: рост добычи и опасения относительно влияния тарифов США на спрос компенсировали перебои с российским экспортом из-за эскалации авиаударов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник утром цена нефти марки Brent снизилась на 30 центов (-0,44%) и составила 67,18 доллара за баррель, а американская WTI подешевела на 28 центов (-0,44%) – до 63,73 доллара. Эксперты отмечают, что торги в этот день будут менее активными из-за банковских выходных в США.

Эскалация российско-украинских атак на энергетическую инфраструктуру повлияла на нефтяной сектор: поставки из российских портов сократились до четырехнедельного минимума — 2,72 млн баррелей в сутки, по данным мониторинга танкерных перевозок.

Мы нанесем удары в глубинах России в ответ на атаки дронов по нашей энергетической инфраструктуре

Аналитики указывают, что усиленные удары обеих сторон создают дополнительную неопределенность для рынка нефти.

Несмотря на давление санкций, ожидается, что в сентябре экспорт российской нефти в Индию вырастет, даже после введения США вторичных тарифов против Нью-Дели.

За встречей Моди с Путиным в Китае будут внимательно следить, особенно учитывая давление со стороны США