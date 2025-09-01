Нефтяные котировки снизились на фоне роста добычи и тарифов США
Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,44% из-за роста добычи и опасений относительно влияния тарифов США на спрос. Экспорт российской нефти сократился до четырехнедельного минимума.
Нефтяные котировки в понедельник колебались в узком диапазоне: рост добычи и опасения относительно влияния тарифов США на спрос компенсировали перебои с российским экспортом из-за эскалации авиаударов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В понедельник утром цена нефти марки Brent снизилась на 30 центов (-0,44%) и составила 67,18 доллара за баррель, а американская WTI подешевела на 28 центов (-0,44%) – до 63,73 доллара. Эксперты отмечают, что торги в этот день будут менее активными из-за банковских выходных в США.
Эскалация российско-украинских атак на энергетическую инфраструктуру повлияла на нефтяной сектор: поставки из российских портов сократились до четырехнедельного минимума — 2,72 млн баррелей в сутки, по данным мониторинга танкерных перевозок.
Аналитики указывают, что усиленные удары обеих сторон создают дополнительную неопределенность для рынка нефти.
Несмотря на давление санкций, ожидается, что в сентябре экспорт российской нефти в Индию вырастет, даже после введения США вторичных тарифов против Нью-Дели.
Согласно опросу Reuters, проведенному в пятницу, аналитики не ожидают значительного роста цен на нефть в этом году. Причина — увеличение добычи ведущими производителями и риск профицита на рынке. Дополнительным негативным фактором выступают американские тарифы, которые сдерживают глобальный спрос.
Новую неделю рынки начали с большого блока статистики из стран-импортеров нефти – Китая, Японии и Южной Кореи. Данные показали, что в августе заводская активность в Китае неожиданно выросла, тогда как в соседних экономиках наоборот снизилась, что отражает негативное влияние торговых барьеров США.
