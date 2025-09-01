$41.260.00
Эксклюзив
06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
06:45
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Нефтяные котировки снизились на фоне роста добычи и тарифов США

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,44% из-за роста добычи и опасений относительно влияния тарифов США на спрос. Экспорт российской нефти сократился до четырехнедельного минимума.

Нефтяные котировки снизились на фоне роста добычи и тарифов США

Нефтяные котировки в понедельник колебались в узком диапазоне: рост добычи и опасения относительно влияния тарифов США на спрос компенсировали перебои с российским экспортом из-за эскалации авиаударов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник утром цена нефти марки Brent снизилась на 30 центов (-0,44%) и составила 67,18 доллара за баррель, а американская WTI подешевела на 28 центов (-0,44%) – до 63,73 доллара. Эксперты отмечают, что торги в этот день будут менее активными из-за банковских выходных в США.

Эскалация российско-украинских атак на энергетическую инфраструктуру повлияла на нефтяной сектор: поставки из российских портов сократились до четырехнедельного минимума — 2,72 млн баррелей в сутки, по данным мониторинга танкерных перевозок.

Мы нанесем удары в глубинах России в ответ на атаки дронов по нашей энергетической инфраструктуре

– заявил президент Украины Зеленский.

Аналитики указывают, что усиленные удары обеих сторон создают дополнительную неопределенность для рынка нефти.

Несмотря на давление санкций, ожидается, что в сентябре экспорт российской нефти в Индию вырастет, даже после введения США вторичных тарифов против Нью-Дели.

За встречей Моди с Путиным в Китае будут внимательно следить, особенно учитывая давление со стороны США

– подчеркнул Майкл Маккарти, генеральный директор Moomoo Australia.

Согласно опросу Reuters, проведенному в пятницу, аналитики не ожидают значительного роста цен на нефть в этом году. Причина — увеличение добычи ведущими производителями и риск профицита на рынке. Дополнительным негативным фактором выступают американские тарифы, которые сдерживают глобальный спрос.

Новую неделю рынки начали с большого блока статистики из стран-импортеров нефти – Китая, Японии и Южной Кореи. Данные показали, что в августе заводская активность в Китае неожиданно выросла, тогда как в соседних экономиках наоборот снизилась, что отражает негативное влияние торговых барьеров США.

Степан Гафтко

