190 боевых столкновений: ВСУ отбили атаки на 11 направлениях за сутки - Генштаб

$41.260.00
48.130.00
ukenru
05:46 • 1266 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 2494 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 16430 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 16866 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 49053 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 87259 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 98477 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112522 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 121106 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 257455 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
61%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 30544 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 29856 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 16769 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 14425 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 4004 просмотра
публикации
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 1266 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 2490 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 111516 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 241818 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 242113 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Индия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 113588 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 246023 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 268911 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 265778 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 245367 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Financial Times

190 боевых столкновений: ВСУ отбили атаки на 11 направлениях за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 236 просмотра

За сутки зафиксировано 190 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых бомб. ВСУ отбили многочисленные атаки на 11 направлениях, потери врага составили 850 человек.

190 боевых столкновений: ВСУ отбили атаки на 11 направлениях за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. российские оккупанты нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов. Также было сброшено 117 управляемых бомб, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Враг совершил 5 780 обстрелов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 780 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголевка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло десять атак захватчиков. ВСУ отбивали штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз. Они пытались вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки.

На Северском направлении ВСУ остановили 11 атак противника вблизи Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дылеевка и Полтавка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово и Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиа, Ялта, Толстое, Александроград, Малеевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении ВСУ остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 850 человек.

Были уничтожены четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 214 беспилотных летательных аппаратов и 94 единицы автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в течение 31 августа российская армия потеряла 850 военных, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года - более миллиона человек личного состава.

Евгений Устименко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат