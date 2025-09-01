190 боевых столкновений: ВСУ отбили атаки на 11 направлениях за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 190 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых бомб. ВСУ отбили многочисленные атаки на 11 направлениях, потери врага составили 850 человек.
За прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. российские оккупанты нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов. Также было сброшено 117 управляемых бомб, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Враг совершил 5 780 обстрелов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 780 дронов-камикадзе.
На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголевка, Западное и Красное Первое.
На Купянском направлении произошло десять атак захватчиков. ВСУ отбивали штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз. Они пытались вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки.
На Северском направлении ВСУ остановили 11 атак противника вблизи Григоровки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дылеевка и Полтавка.
На Покровском направлении ВСУ остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово и Дачное.
На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиа, Ялта, Толстое, Александроград, Малеевка, Воскресенка и Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении ВСУ остановили пять вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 850 человек.
Были уничтожены четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 214 беспилотных летательных аппаратов и 94 единицы автомобильной техники оккупантов.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в течение 31 августа российская армия потеряла 850 военных, 4 танка и 49 артиллерийских систем. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года - более миллиона человек личного состава.