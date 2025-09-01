Армія рф втратила 850 військових та 49 артсистем за добу - Генштаб

За минулу добу, 31 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 4 танки та 49 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1082990 (+850) осіб ліквідовано

танків ‒ 11155 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23229 (+17)

артилерійських систем ‒ 32248 (+49)

РСЗВ ‒ 1476 (0)

засоби ППО ‒ 1213 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55276 (+214)

крилаті ракети ‒ 3664 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60399 (+94)

спеціальна техніка ‒ 3952 (0)

Дані уточнюються.

