05:39 • 246 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 15580 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 16150 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 48371 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 86761 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 98189 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112225 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 120931 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257360 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 115689 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Армія рф втратила 850 військових та 49 артсистем за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Протягом 31 серпня російська армія втратила 850 військових, 4 танки та 49 артилерійських систем. Загальні втрати ворога з 24.02.2022 становлять понад мільйон особового складу.

Армія рф втратила 850 військових та 49 артсистем за добу - Генштаб

За минулу добу, 31 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 4 танки та 49 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1082990 (+850) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11155 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23229 (+17)
        • артилерійських систем ‒ 32248 (+49)
          • РСЗВ ‒ 1476 (0)
            • засоби ППО ‒ 1213 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 341 (+1) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55276 (+214) 
                    • крилаті ракети ‒ 3664 (0) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60399 (+94) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3952 (0) 

                              Дані уточнюються.

                              росіяни масово атакують Межову на Дніпропетровщині: що відомо01.09.25, 00:01 • 2548 переглядiв

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
                              Україна