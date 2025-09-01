Армія рф втратила 850 військових та 49 артсистем за добу - Генштаб
Київ • УНН
Протягом 31 серпня російська армія втратила 850 військових, 4 танки та 49 артилерійських систем. Загальні втрати ворога з 24.02.2022 становлять понад мільйон особового складу.
За минулу добу, 31 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 4 танки та 49 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1082990 (+850) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11155 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23229 (+17)
- артилерійських систем ‒ 32248 (+49)
- РСЗВ ‒ 1476 (0)
- засоби ППО ‒ 1213 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55276 (+214)
- крилаті ракети ‒ 3664 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60399 (+94)
- спеціальна техніка ‒ 3952 (0)
Дані уточнюються.
